Тур не для зрителей, но для рекордов. Кому и как ранний старт УПЛ помог обновить историю результативности

В нынешнем первенстве УПЛ зимняя пауза в чемпионате завершилась непривычно рано, 13 февраля. Прежде наиболее ранним был старт второй части сезона-2017/18 – тогда игры в элитном дивизионе возобновились 16 числа последнего зимнего месяца.

Как следствие, сразу десять команд Премьер-лиги установили клубные рекорды самого раннего официального гола в календарном году. Разберем подробнее – кто и насколько обновил свои прежние достижения.

"ДИНАМО". Киевляне сделали наименьший шажок среди всех новоявленных рекордсменов, омолодив дату первого официального гола в году всего на один день. Прежний рекорд самого раннего взятия ворот в новейшей истории "бело-синих" приходился на 14 февраля. Причем, в этот день "динамовцы" забивали дважды, с интервалом в шесть лет, и в обоих случаях – в поединках Лиги Европы. В 2013-м году Лукман Аруна огорчил французский "Бордо" (1:1), а в 2019-м Виталий Буяльский – греческий "Олимпиакос" (2:2). И вот теперь рекордная дата передвинулась на 13-е февраля, благодаря первому из голов Артема Беседина, оформившего дубль во встрече с донецким "Олимпиком" (3:1).

Впрочем, если брать всю историю "Динамо", то абсолютный рекорд, который вряд ли будет побит в обозримом будущем, был установлен более полувека назад, еще в союзные времена, в дебютном для киевлян еврокубковом сезоне-1965/66. Тогда поединки "бело-синих" с шотландским "Селтиком" в рамках 1/4 Кубка Кубков непонятно с какого перепугу были назначены на январь. В выездном поединке "динамовцы" крупно проиграли (0:3), а ответную встречу, проходившую 22-го января 1966-го года в Тбилиси, завершили вничью – 1:1. Гол у номинальных хозяев поля забил тогда Йожеф Сабо.

"ВОРСКЛА". Полтавчане улучшили свое прежнее достижение на два дня. Старый рекорд держался аж с 1992-го года, и был установлен в поединке 1/32 финала дебютного розыгрыша Кубка Украины. Матчи той стадии турнира проходили 16-го февраля, и в одном из них "бело-зеленые" обыграли "Десну" (1:0) благодаря точному удару Сергея Лукаша. В воскресенье у "Ворсклы" появился новый герой – Георгий Цитаишвили, голом дебютировавший в новой команде и принесший полтавчанам ничью во встрече с "Рухом" (1:1).

"ЗАРЯ". Луганчане в лице Александра Гладкого, дважды расписавшегося в воротах "Десны" (2:1), отминусовали три дня от своего прежнего достижения. Причем, улучшенный рекорд "черно-белых" был полным ровесником рекорда "Ворсклы" – он тоже держался со времени матчей 1/32 Кубка Украины-1992. На той стадии турнира, прошедшей 16-го февраля, "Заря" обыграла очаковскую "Артанию", давно уже исчезнувшую с футбольной карты страны – 3:1. А первый гол луганчан в той игре забил знаменитый бомбардир Тимерлан Гусейнов.

"АЛЕКСАНДРИЯ". Подопечные Владимира Шарана свой рекорд обновили на девять дней. Но исправлять имя автора самого раннего гола в году "желто-черным" не придется. Артем Ситало, забивший 23-го февраля прошлого года в ворота "Колоса" (1:2), отличился и в воскресном поединке против "Мариуполя", принеся минимальную победу своей команде – 1:0.

СК "ДНЕПР-1". На девять дней стал моложе и голевой рекорд днепрян. И здесь тоже было улучшено прошлогоднее достижение, автором которого 23-го февраля 2020-го стал Владислав Супряга, огорчивший голкипера "Карпат" (1:1). В воскресенье обновлением статистики занялся бразильский легионер спортклубовцев Дуглас, открывший счет в победном поединке с "Ингульцом" (2:0).

"ОЛИМПИК". Свой клубный рекорд самого раннего гола в году младшие дончане омолодили на десять дней. Ранее он принадлежал Геннадию Пасичу, два года назад поразившему ворота "Мариуполя" в поединке УПЛ, который прошел 23-го февраля (1:2). Теперь свое имя в историю команды вписал аргентинский легионер олимпийцев Фабрисио Альваренга, открывший счет в субботнем рандеву с "Динамо" (1:3).

ФК "ЛЬВОВ". Галичане также передвинули дату самого раннего своего гола на десять дней ближе к началу года. Алваро Тавареш, дубль которого принес горожанам победу в рандеву с "Минаем" (2:1), улучшил прошлогодний показатель Ярослава Богунова. Тот забил 23-го февраля 2020-го в ворота "Олимпика", и тоже победный мяч – 1:0.

"ДЕСНА". Черниговцы подправили свою рекордную статистику на одиннадцать дней. До нынешнего уикенда самым ранним голом "северян" в году значился мяч, забитый Денисом Фаворовым 24-го февраля 2019-го в матче УПЛ с киевским "Арсеналом" (2:0). Теперь же лавры перешли к Андрею Тотовицкому, автору гола престижа в субботнем поединке "Десны" с "Зарей" (1:2).

"МИНАЙ". Команда Василия Кобина почти на месяц улучшила свой прошлогодний результат. Он был показан 11-го марта 2020-го в четвертьфинальном поединке Кубка Украины против "Ингульца" (1:1, 6:5 по пенальти), голом тогда отметился Александр Глагола. Теперь дата самого раннего гола "Миная" установлена на отметке 13-го февраля, а его автором значится Антон Шиндер, поразивший ворота "Львова" (1:2).

"РУХ". Ну а наиболее существенная корректировка случилась у "черно-желтых" львовян. До недавнего времени самым ранним их голом в календарном году был мяч, забитый 18-го марта 2017-го. Тогда в матче первенства второй лиги клуб, еще представлявший Винники, разгромил запорожский "Металлург" (6:1), а счет в поединке открыл нападающий галичан Евгений Бохашвили. И вот в воскресенье была написана новая страница в истории "Руха" – Юрий Климчук с пенальти поразил ворота "Ворсклы" (1:1) когда на календаре было только 14-е февраля.

Теперь, что касается команд, отбегавших в прошедшем туре вхолостую.

"Мариуполь" в этом году точно не сможет улучшить рекорд, установленный Андреем Борячуком, оформившим хет-трик в первом весеннем туре сезона-2017/18 во встрече с "Зиркой" из Кропивницкого (3:0). Поскольку та победа приазовцев была датирована 18-м февраля, а следующую календарную игру нынешнего первенства "оранжево-синие" проведут только 20 числа. Так что, как говорится, не в этот раз.

Но для "Колоса" и "Ингульца" возможность улучшить свои клубные рекорды еще остается. Коваливцы на свой следующий поединок выйдут 20-го февраля, а самый ранний гол в недолгой пока истории этой сельской команды состоялся 23-го февраля прошлого года в исполнении Евгения Смирного, оформившего дубль в матче УПЛ с "Александрией" (2:1). У "Ингульца" же есть еще приличный запас времени, поскольку их рекордный гол датирован 11-м марта 2020-го. В тот день клуб из Петрово результативно сыграл в 1/4 Кубка Украины с "Минаем" (1:1, 5:6 по пенальти), отметившись голом Александра Мишуренко.

А вот "Шахтер", расписав безголевую ничью с "Колосом", потерял только очки, но не возможность переписать историю. Дело в том, что самый ранний гол "горняков" в календарном году был забит 13-го февраля 2013-го, когда Дарио Срна "расписался" в воротах дортмундской Боруссии в домашнем матче 1/8 Лиги чемпионов (2:2). потому, даже если бы поединок дончан с коваливцами прошел без переноса, в субботу, потенциальные авторы голов в составе "оранжево-черных" смогли бы лишь поравняться с достижением хорватской легенды клуба. Когда же было принято решение о переносе матча на день позже, стало очевидно, что рекорду Срны суждено прожить еще как минимум год.