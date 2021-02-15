Премьер-лига
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Шумский признан лучшим тренером 14-го тура УПЛ
Его команда обыграла "Минай"
Фото - УПЛ
Главный тренер ПФК "Львов" Виталий Шумский признан лучшим тренером 14-го тура украинской Премьер-лиги.
В субботу его подопечные победили "Минай" (2:1) в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ ПФК "Львов" находится на 10-м месте, набрав 12 очков. В следующем туре львовский клуб сыграет домашний поединок с "Колосом". Матч состоится 20 февраля.
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Источник:УПЛ
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