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Шумский признан лучшим тренером 14-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Его команда обыграла "Минай"

Шумский признан лучшим тренером 14-го тура УПЛ

Фото - УПЛ

Новина українською

Главный тренер ПФК "Львов" Виталий Шумский признан лучшим тренером 14-го тура украинской Премьер-лиги.

В субботу его подопечные победили "Минай" (2:1) в первом матче чемпионата Украины после зимней паузы.

Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ ПФК "Львов" находится на 10-м месте, набрав 12 очков. В следующем туре львовский клуб сыграет домашний поединок с "Колосом". Матч состоится 20 февраля.

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В статье: Виталий Шумский ПФК Львов
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Источник:
УПЛ

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