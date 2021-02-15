Десна сыграет матчи 15-го тура в Киеве, Ингулец в - Полтаве

Дирекция УПЛ удовлетворила просьбу футбольных клубов "Десна" по матчам 15 и 16 туров, и "Ингульца" относительно матча 15-го тура.

Поэтому матч 15-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" - "Динамо" и 16-го "Десна" - "Ингулец" по соглашению сторон, пройдут в Киеве, на стадионе "Динамо» им. Лобановского.

А матч 15-го тура между "Ингульцом" и "Ворсклой" по соглашению сторон, состоится в Полтаве, на стадионе им. А. Бутовского.

Напомним, что ранее сообщалось, что "Десна" проведет в Киеве домашний матч 16-го тура УПЛ против "Ингульца". Матчи "Десны" против "Динамо" и "Ингульца" пройдут 21-го и 26-го февраля соответственно. Поединок между "Ингульцом" и "Ворсклой" состоится 21 февраля.