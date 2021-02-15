  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна сыграет матчи 15-го тура в Киеве, Ингулец в - Полтаве
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна сыграет матчи 15-го тура в Киеве, Ингулец в - Полтаве

Премьер-лига
(1 голосов)

Такое решение приняла Дирекция УПЛ

Десна сыграет матчи 15-го тура в Киеве, Ингулец в - Полтаве

Фото - УПЛ

Новина українською

Дирекция УПЛ удовлетворила просьбу футбольных клубов "Десна" по матчам 15 и 16 туров, и "Ингульца" относительно матча 15-го тура.

Поэтому матч 15-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" - "Динамо" и 16-го "Десна" - "Ингулец" по соглашению сторон, пройдут в Киеве, на стадионе "Динамо» им. Лобановского.

А матч 15-го тура между "Ингульцом" и "Ворсклой" по соглашению сторон, состоится в Полтаве, на стадионе им. А. Бутовского.

Напомним, что ранее сообщалось, что "Десна" проведет в Киеве домашний матч 16-го тура УПЛ против "Ингульца". Матчи "Десны" против "Динамо" и "Ингульца" пройдут 21-го и 26-го февраля соответственно. Поединок между "Ингульцом" и "Ворсклой" состоится 21 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УПЛ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Динамо-машина (Киев)
15.02.2021 в 14:32
Подогрев как бы есть, но его в итоге нет))) Так и живём)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...