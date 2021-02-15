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Десна сыграет матчи 15-го тура в Киеве, Ингулец в - Полтаве
Такое решение приняла Дирекция УПЛ
Фото - УПЛ
Дирекция УПЛ удовлетворила просьбу футбольных клубов "Десна" по матчам 15 и 16 туров, и "Ингульца" относительно матча 15-го тура.
Поэтому матч 15-го тура украинской Премьер-лиги "Десна" - "Динамо" и 16-го "Десна" - "Ингулец" по соглашению сторон, пройдут в Киеве, на стадионе "Динамо» им. Лобановского.
А матч 15-го тура между "Ингульцом" и "Ворсклой" по соглашению сторон, состоится в Полтаве, на стадионе им. А. Бутовского.
Напомним, что ранее сообщалось, что "Десна" проведет в Киеве домашний матч 16-го тура УПЛ против "Ингульца". Матчи "Десны" против "Динамо" и "Ингульца" пройдут 21-го и 26-го февраля соответственно. Поединок между "Ингульцом" и "Ворсклой" состоится 21 февраля.
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