Всем снегам назло. Акценты зрителя на играх 14-го тура УПЛ

На мой взгляд, несмотря на все охи и вздохи по поводу нефутбольной погоды, в целом тур не подвел. Можно сказать, что как зритель я был удовлетворен. От слова "удовлетворительно". Но если это даже и была "тройка", то с увесистым плюсом. А то и "четверка" с минусом, опять же, с оглядкой на погодные условия. Да что там – мне было достаточно интересно.

Динамо – Олимпик 3:1

Колос – Шахтер 0:0

Заря – Десна 2:1

Рух – Ворскла 1:1

Мариуполь – Александрия 0:1

Минай – Львов 1:2

Днепр – Ингулец 2:0

Результативность в откровенно зимнем туре составила немногим более двух голов за матч. Любопытно, что две трети из них были забиты до перерыва. То есть, команды на адаптацию к полю много времени, как правило, не тратили. Конечно, перенесенный матч "Колоса" с "Шахтером" здесь стоит особняком.

Зрелищность. Зачет поставил бы трем играм из семи, и это сегодня отнюдь не мало. Лично для меня самым смотрибельным получился поединок "Днепра" с "Ингульцом". Следующим назову матч "Динамо" - "Олимпик". В тройке лучших, по итогам тура, также будут и "Мариуполь" с "Александрией".

Фото - СК "Днепр-1"

Единственная безголевая игра действительно вышла скупой на зрелище. Но тут следует подчеркнуть, что матч "Колос" - "Шахтер" стал вторым за два дня для поляны стадиона имени Лобановского. В эту студеную зимнюю пору… А "Рух" с "Ворсклой", как по мне, смотрелись хуже остальных в сравнении, но относительно сносно.

Интрига. "Днепр" покончил с нею еще перед перерывом, когда забил второй мяч. Еще в трех случаях интрига продержалась, по моему мнению, до середины второго тайма. Это если говорить о реальных шансах изменить результат.

Промах Домбровского на 67-й минуте стал последней возможностью уйти от поражения для "Десны". На следующей минуте Антюх не использовал свой второй момент кряду, который мог принести победу "Колосу". А еще минутой позже Мысык имел шанс забить победный гол для "Руха", но Резник в компании со штангой ворота "Ворсклы" отстояли.

Гол Буяльского на 77-й минуте обеспечил победу "Динамо" и поставил крест на надеждах "Олимпика", буквально перед этим оставшегося в меньшинстве. Карась едва не спас "Минай" от поражения на 81-й минуте – на высоте был кипер "Львова" Костык. И, наконец, для "Мариуполя" все закончилось аж на 87-й, когда Билык в прыжке парировал удар Кирюханцева.

Фото - ФК "Мариуполь"

Логика. Наиболее закономерным исходом в туре назову "нулевку" "Колоса" с "Шахтером": там и стоящих упоминания моментов было от силы три на двоих. "Днепр" точно "наиграл" на победу в два мяча, может быть, справедливее был бы счет 3:1. А вот для "Олимпика", полагаю, и одного гола много, ибо он стал единственным его шансом за игру.

На мой взгляд, универсальные 1:1 логичнее отразили бы происходившее на поле сразу в трех матчах, которые завершились победами "Зари", "Львова" и "Александрии". А вот "Рух" таки-заслуживал трех очков в поединке с "Ворсклой", но именно здесь табло нам высветило в итоге две единицы.

Судейство. Скажу, что наши арбитры начали за здравие, не допустив ни одной серьезной ошибки, которая повлияла бы на результат. Поэтому, как говорится, лишь для очистки совести – о решениях, вызвавших наибольший резонанс. На проводе мой внештатный консультант из зарубежья Юстас.

"Колос" - "Шахтер". 69-я минута: Марлос наткнулся на ногу сам. 90+1-я минута: момент посложнее. С одной стороны игрок "Колоса" даже не смотрел в сторону нападающего, с другой – пусть неумышленно, но выставил ногу по движению. Поддерживаю любое решение арбитра, но так как был ВАР, они действовали, наверное, сообразно рекомендациям.

Фото - ФК "Шахтер"

"Заря" - "Десна". 30-я минута: рука у Вернидуба. Я бы не ставил. Мяч попал в руку, движения рукой к мячу не было.

Таким образом, ни в одном из перечисленных случаев на пенальти мы не настаиваем.

Везение. Больше всего счастья было в канун Дня святого Валентина у "Львова". Стойка его ворот – после удара Кныша, и перекладина – после удара Карася имели место при счете 1:0 в его пользу. После чего был забит второй мяч в раздевалку "Миная".

Отнесем на счет Фортуны и то, что Резник, при 1:1, отбил мяч именно в штангу, а затем тот благополучно отскочил к нему же, но не рикошетом от него в ворота "Ворсклы". Думаю, таки-повезло полтавчанам с этим в игре с "Рухом".

В Днепре была четырехминутка фарта в обе стороны перед перерывом. Сначала Кучеренко из "Ингульца", невольно изменив направление полета мяча, отправил его в свои ворота. Но затем его команду отчетливо спасла перекладина после удара Дугласа.

Личности. Имеет смысл напомнить, что здесь мы выделяем не тех, кто внес наибольший вклад в результат, а тех, кто больше других запомнился яркой игрой в наиболее зрелищных эпизодах матча. Хотя в данном случае одно с другим совпало. Цыганков был хорош в игре как визуально, так и материально: приняв участие во всех трех голах "Динамо".

Помимо него мне приходит на память, в первую очередь, Пихаленок из "Днепра". И лишь после него – Альваро из "Львова" и Беседин из "Динамо". Если же все-таки оглядываться на полезность, то нельзя не упомянуть также Гладкого из "Зари" и Ренана из "Львова".

Из вратарей выделил бы александрийца Билыка, особенно благодаря серии сэйвов в концовке матча.

Симпатии. Привлекательной игрой в футбол в туре явно выделялись "Динамо" и "Днепр", что отразилось и на их результатах. Из проигравших, в этом смысле, наиболее благоприятное впечатление на меня произвели "Минай" и "Мариуполь".

Больше всего разочаровала "Ворскла". Особенно на фоне ее селекционных реляций, не говоря уже об авансах прессы команде Максимова. Ведь, по большому счету, помимо гола Цитаишвили, и вспомнить-то нечего. Естественно, был очень плох "Шахтер". Однако на его игре не могло не сказаться состояние поля. На чем не акцентировал Каштру, но что объективно отметил Костышин.

Таблица. "Динамо" отдалилось от "Шахтера" на расстояние одной победы. Это все еще мало, но звоночек прозвучал.

"Заря" нагнала "Десну", что важно и ценно, одолев ее в очном поединке. "Александрия" приблизилась к группе в купальниках под цвет бронзы.

"Львов" и "Днепр" оставили позади звонкоголосое трио все еще выходцев из первой лиги.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Динамо 14 10 3 1 28-11 +17 33 2 Шахтер 14 8 6 0 33-11 +22 30 3 Десна 14 6 5 3 19-13 +6 23 4 Заря 13 6 5 2 25-11 +14 23 5 Ворскла 14 5 6 3 18-11 +7 21 6 ФК Александрия 14 5 4 5 20-18 +2 19 7 Колос 14 4 7 3 18-16 +2 19 8 Олимпик 13 5 2 6 21-23 -2 17 9 ФК Мариуполь 14 4 4 6 14-20 -6 16 10 ФК Львов 13 3 3 7 10-27 -17 12 11 СК Днепр-1 14 3 2 9 18-28 -10 11 12 Ингулец 14 1 8 5 13-22 -9 11 13 Рух 14 1 7 6 13-24 -11 10 14 ФК Минай 13 2 4 7 10-25 -15 10

Анонсы. "Десна" - "Динамо". Центральный матч тура, в котором особенно интересует, насколько команда Рябоконя, заставившая себя уважать давно и крепко, сумеет составить конкуренцию нашему полпреду в Лиге Европы в период "междубрюжья" (от слова "Брюгге").

"Мариуполь" - "Заря". А здесь интересно, сможет ли продолжить гнуть свою линию команда Скрипника, с учетом непростого соперника, любящего, а местами и умеющего атаковать.

"Львов" - "Колос". Две команды, которые я сегодня отчаянно рискну назвать тренерскими. Главным образом, это будет испытание для "Львова". Как он будет выглядеть на фоне заматеревшего в рекордные сроки визави?

"Олимпик" - "Днепр". Как по мне, одна из самых интригующих пар. Команде Йовичевича еще предстоит доказывать, что с "Ингульцом" это был не случай. Интересно будет взглянуть и на "олимпийцев", теперь уже во встрече с "простым смертным".

В остальных играх аутсайдерам будет довольно сложно что-то противопоставить своим соперникам. Наверное, все-таки больше шансов у "Ингульца" проявить себя против "Ворсклы". "Александрия" будет в роли ментора для "Миная". Ну а "Шахтер", по-хорошему, должен разобрать "Рух" на молекулы. Тем паче, после невнятной ничейки с ним в первом круге.

Впрочем, как любят говорить классики, это футбол, а в нем случается всякое. Ставим зачет первому туру Второго круга и смотрим УПЛ дальше…