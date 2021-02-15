Заря обратилась в Комитет этики и честной игры из-за расизма в игре с Десной

Футбольный клуб "Заря" обратился в Комитет этики и честной игры в связи со случаем проявления расизма в матче 14-го тура УПЛ с "Десной". В письме с обращением сказано, что рукодство черниговского клуба должно само установить, кто виновен и принять меры для того, чтобы в дальнейшем не допускать расистские высказывания. Также клуб просит о том, чтобы сотрудники "Десны" извинились за действия и оскорбительные слова.

Напомним, что во втором тайме в одном из эпизодом между командами возникла потасовка, в ходе которой представитель черниговского клуба допустил расистские высказывания в адрес легионеров "Зари". Фраза была отчетливо слышна во время трансляции матча.