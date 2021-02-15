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Заря обратилась в Комитет этики и честной игры из-за расизма в игре с Десной

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганцы призывают черниговцев наказать виновных

Заря обратилась в Комитет этики и честной игры из-за расизма в игре с Десной

Фото - ФК Заря

Новина українською

Футбольный клуб "Заря" обратился в Комитет этики и честной игры в связи со случаем проявления расизма в матче 14-го тура УПЛ с "Десной". В письме с обращением сказано, что рукодство черниговского клуба должно само установить, кто виновен и принять меры для того, чтобы в дальнейшем не допускать расистские высказывания. Также клуб просит о том, чтобы сотрудники "Десны" извинились за действия и оскорбительные слова.

Напомним, что во втором тайме в одном из эпизодом между командами возникла потасовка, в ходе которой представитель черниговского клуба допустил расистские высказывания в адрес легионеров "Зари". Фраза была отчетливо слышна во время трансляции матча.

Заря обратилась в Комитет этики и честной игры из-за расизма в игре с Десной - изображение 1
Заря обратилась в Комитет этики и честной игры из-за расизма в игре с Десной - изображение 2
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В статье: Заря (Луганск) Десна (Чернигов)
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Источник:
Заря

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Комментарии (16)
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янковский ян (Запорожье)
15.02.2021 в 15:08
А кто сказал что он обзввал игрока противоположной команды может он так своих назвал
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
15.02.2021 в 15:04
А нічого, що цей негр поліз у бійку на останніх хвилинах? Я звичайно розумію, що негра не можна називати негром. Але це просто емоції. Не більше.
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+1
0
Sandra777 (Львів)
15.02.2021 в 14:57
Це називається приїхало село до міста
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
15.02.2021 в 14:55
Нема гіршого ніж негра чи гоміка образити,влетить по повній.
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+2
-1
sergkir
15.02.2021 в 14:51
На колени всех надо поставить, это ж сейчас модно
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+1
-2
avatar
simargl (Чернигов)
15.02.2021 в 14:40
"Мужики" ??? Не , это не про Зарю... стукачи, провокаторы, симулянты , но не мужики . Какой рассизм , если эти сцыкуны играли в чёрном )))???
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+4
-8
octavi4 (Warszawa)
15.02.2021 в 14:42
Да заткнись ты уже, чё ты шлангом прикидываешься под каждой новостью? Облажался сотрудник вашего клуба и только. Ваша Десна сама лучшая в Украине, выдохни уже.
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+4
0
Sandra777 (Львів)
15.02.2021 в 14:54
Давно пора розганяти вашу шарашкіну кантору яка за 3 роки даже крісла не купила на стадіон
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+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
15.02.2021 в 15:05
Яке це має відношення до провокації з боку афроукраїнців на полі?)
0
0
FC Energy (Новая Каховка)
15.02.2021 в 14:38
Надеюсь накажут колхоз по полной программе.
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+5
-3
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simargl (Чернигов)
15.02.2021 в 14:41
Молчи, крестьянин ...ты и так жизнью наказан, а еще тяфкаешь...
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+1
-6
FC Energy (Новая Каховка)
15.02.2021 в 14:43
Ну от шланга, защищающего рассистов, я адекватности и не ждал.
+5
-1
Sandra777 (Львів)
15.02.2021 в 14:55
Надіюсь знімуть очків 20 як мінімум
+2
0
Djibouti (Djibouti)
15.02.2021 в 14:28
Героев в студию?
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+1
-1
avatar
Evgenariys (Чернигов)
15.02.2021 в 14:28
с каких пор сепараторам из фк ссыкуны можно открывать рот?
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+2
-7
Sandra777 (Львів)
15.02.2021 в 14:56
А вот ти відкив ,?
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+1
-1


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