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Официально. Артем Шабанов продолжит карьеру в Польше

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник будет играть за самый титулованный клуб

Официально. Артем Шабанов продолжит карьеру в Польше

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов перешел в варшавскую "Легию". Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

Шабанов будет выступать за "Легию" на правах аренды, ранее сообщалось, что летом у варшавцев будет первоочередное право выкупить защитника. Защитник получил футболку с 13-м номером.

Артем Шабанов начинал профессиональную карьеру в киевском "Арсенале", после которого перешел в луцкую "Волынь". Также играл за "Сталь" из Каменского и донецкий "Олимпик". В январе 2018-го присоединился к киевскому "Динамо".

За три года Шабанов сыграл за киевлян в 69 матчах, в которых отметился тремя голами. Однако после прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик киевлян 28-летний защитник почти не играл. В текущем сезоне на его счету лишь участие в поединках против "Барселоны" и "Шахтера". Также Шабанов, которого transfermarkt оценивает в полтора миллиона евро, имеет в своем активе два матча за сборную Украины.

"Легия" сейчас идет второй в турнирной таблице Экстраклясы, отставая от лидера "Погони" на два очка.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Артем Шабанов
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Комментарии (7)
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dazo29
17.02.2021 в 16:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
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Spokoyno (Киев)
17.02.2021 в 16:42
Ну не Луческу, а травми зіграли головну роль... Поки лікувався знайшлись більш молоді та не менш вправні! Утім все одно побажаємо Артему реалізувати себе!
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2021 в 16:35
Проше пана на пшеднаш.
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 17:05
Кицьколиз пшикнув
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 16:31
Не захотел любить Динамо..... эх.....)
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0
-4
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.02.2021 в 16:35
Це тебе якраз ніхто не любить...
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+3
-2
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Kolibri (Киевоград)
17.02.2021 в 17:04
А тебя все любят, причём в неприличные места)))
+1
0


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