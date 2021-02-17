Официально. Артем Шабанов продолжит карьеру в Польше

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов перешел в варшавскую "Легию". Об этом сообщает официальный сайт польского клуба.

Шабанов будет выступать за "Легию" на правах аренды, ранее сообщалось, что летом у варшавцев будет первоочередное право выкупить защитника. Защитник получил футболку с 13-м номером.

Артем Шабанов начинал профессиональную карьеру в киевском "Арсенале", после которого перешел в луцкую "Волынь". Также играл за "Сталь" из Каменского и донецкий "Олимпик". В январе 2018-го присоединился к киевскому "Динамо".

За три года Шабанов сыграл за киевлян в 69 матчах, в которых отметился тремя голами. Однако после прихода Мирчи Луческу на тренерский мостик киевлян 28-летний защитник почти не играл. В текущем сезоне на его счету лишь участие в поединках против "Барселоны" и "Шахтера". Также Шабанов, которого transfermarkt оценивает в полтора миллиона евро, имеет в своем активе два матча за сборную Украины.

"Легия" сейчас идет второй в турнирной таблице Экстраклясы, отставая от лидера "Погони" на два очка.