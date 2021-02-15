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Хавбек Динамо считает, что не все команды УПЛ смогут доиграть матчи в Турции
Две-три команды согласились бы
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился мнением о том, если доиграть УПЛ в Турции.
- Может, нужно было в Киеве оставаться готовиться. Потому что после Турции приехали в Киев, засыпало снегом. Тренируемся не в самых лучших условиях, в снегу. И к этому надо быть готовым.
- Или доиграть эту часть сезона в Турции, все равно там вся УПЛ была.
- Может, две-три команды согласились бы. А те, у которых есть шанс... Вы понимаете, какой шанс у них есть, не буду говорить. Они бы не согласились точно, - сказал Буяльский.
Напомним, что ранее президент киевского клуба "Динамо" Игорь Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции, а также тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич.
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