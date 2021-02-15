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Хавбек Динамо считает, что не все команды УПЛ смогут доиграть матчи в Турции

Премьер-лига
(1 голосов)

Две-три команды согласились бы

Хавбек Динамо считает, что не все команды УПЛ смогут доиграть матчи в Турции

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился мнением о том, если доиграть УПЛ в Турции.

- Может, нужно было в Киеве оставаться готовиться. Потому что после Турции приехали в Киев, засыпало снегом. Тренируемся не в самых лучших условиях, в снегу. И к этому надо быть готовым.

- Или доиграть эту часть сезона в Турции, все равно там вся УПЛ была.

- Может, две-три команды согласились бы. А те, у которых есть шанс... Вы понимаете, какой шанс у них есть, не буду говорить. Они бы не согласились точно, - сказал Буяльский.

Напомним, что ранее президент киевского клуба "Динамо" Игорь Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции, а также тренер Днепра-1 Игорь Йовичевич.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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