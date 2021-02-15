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Вячеслав Шевчук: У Шахтера сейчас большие проблемы в центре обороны

Премьер-лига
(3 голосов)

Экс-игрок дончан назвал главные проблемы клуба

Вячеслав Шевчук: У Шахтера сейчас большие проблемы в центре обороны

ДК от Шурика

Новина українською

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал ничью "Колоса" и "Шахтера" (0:0) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

"На мой взгляд, было сложно играть и "Динамо" с "Олимпиком", и "Колосу" с "Шахтером" на этом газоне. Мы видим, в каких климатических условиях живем. В любом случае нужно начинать чемпионат, этот матч был нужен для "Шахтера". Что помешало "Шахтеру" победить? Хорошая организация игры "Колоса" в обороне и схема 4-4-2. Команда была отлично организована, отлично выходила в быстрые атаки, а "Шахтеру" не удалось создать большое количество моментов, чтобы выиграть этот матч.

Я присутствовал в Турции на сборах и несколько матчей видел вживую. У "Шахтера" сейчас большие проблемы в центре обороны. Практически все игроки центральной оси в обороне выглядят неубедительно. Сейчас более-менее начал Витао прогрессировать. В паре с ним я вижу Матвиенко. Не знаю, что случилось с Корниенко, он вроде бы восстановился. Хотел бы поздравить с возвращением Исмаили. Это очень важный игрок для "Шахтера". Я надеюсь, что он быстро наберет кондиции и уже будет играть. Но что касается основной центральной пары в обороне, то для меня это Матвиенко и Витао", - сказал Шевчук.

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В статье: Вячеслав Шевчук Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
15.02.2021 в 16:09
дааа, не тянет что-то 30 миллионный Матвиенко уровень нашей УПЛ. Во какая лига то у нас сильная!! )))
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mykolazap (Запорожье)
15.02.2021 в 15:56
А то они только сейчас появились.
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