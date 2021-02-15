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Мирон Маркевич: Оцениваю навыки Шабанова на 6 баллов из 10

Премьер-лига
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По мнению экс-тренера, украинцу не хватает скорости

Мирон Маркевич: Оцениваю навыки Шабанова на 6 баллов из 10

sport

Новина українською

Бывший наставник Днепра и Металлиста Мирон Маркевич высказался об Артеме Шабанове.

"Шабанов – солидный игрок. Возможно, не топ-класса, потому что так бы он играл в Италии или другой сильной лиге. Но неплохой футболист. Думаю, в "Легии" он справится. В "Динамо" он не играет, потому что клуб ориентирован на молодежь. Но Шабанов может сыграть на нескольких позициях. Его опыт поможет клубу.

Он хорошо играет головой. Он опасен, когда команда хорошо использует стандарты.

Но ему немного не хватает скорости. Было бы хорошо, если второй центральный защитник был быстрым. Так можно уравнять их.

Он не агрессивный футболист. Конечно, иногда приходится играть решительно, но он делает это не брутально. Он спокоен. Не слышал, чтобы у него были какие-то проблемы с дисциплиной. Оцениваю его навыки на 6 баллов из 10", – приводит слова Маркевича Tribuna со ссылкой на Sportowefakty.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) Артем Шабанов
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