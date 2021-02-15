Леоненко: Беседин должен вратарю Олимпика какой-то подарочек

Экс-нападающий "Динамо", а ныне футбольный эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал матч 14-го тура УПЛ "Динамо" – "Олимпик" (3:1).

"Динамо" неплохо выглядело, но Беседин должен вратарю подарить какой-то подарочек. И Попов мог забить, а мы забываем, что были удаления.

Моментов было много – это плюс, а минус для "Олимпика" – это большое количество грубых ошибок. Великолепный гол забил "Олимпик", но потом их просто не заметили", - отметил Леоненко.