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Леоненко: Беседин должен вратарю Олимпика какой-то подарочек
Мнение эксперта
фото - Олександр Приходько
Экс-нападающий "Динамо", а ныне футбольный эксперт ТК "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал матч 14-го тура УПЛ
"Динамо" неплохо выглядело, но Беседин должен вратарю подарить какой-то подарочек. И Попов мог забить, а мы забываем, что были удаления.
Моментов было много – это плюс, а минус для "Олимпика" – это большое количество грубых ошибок. Великолепный гол забил "Олимпик", но потом их просто не заметили", - отметил Леоненко.
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