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Трубин о матче с Колосом: Все видели, что поле не было идеальным

Премьер-лига
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Но на газон горняки не должны жаловаться

Трубин о матче с Колосом: Все видели, что поле не было идеальным

shakhtar.com

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал ничью с "Колосом" (0:0) в 14-м туре УПЛ.

– Насколько хорошее состояние газона, который выдержал два матча за два дня?

– Поле не было прямо-таки идеальным, это все видели, но оно одинаковое для всех команд, потому не думаю, что "Шахтеру" нужно жаловаться на состояние газона.

– В матче возникало много моментов, но что-то помешало в завершающей стадии?

– Вы правильно сказали, что было много моментов, особенно в первом тайме. Думаю, стоило чаще бить по воротам. Сейчас такая погода: рикошет, отскок, нужно быть более нацеленными, больше ударов наносить. Завершения не хватило – подставить ногу, пробить.

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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