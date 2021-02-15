Трубин о матче с Колосом: Все видели, что поле не было идеальным

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал ничью с "Колосом" (0:0) в 14-м туре УПЛ.

– Насколько хорошее состояние газона, который выдержал два матча за два дня?

– Поле не было прямо-таки идеальным, это все видели, но оно одинаковое для всех команд, потому не думаю, что "Шахтеру" нужно жаловаться на состояние газона.

– В матче возникало много моментов, но что-то помешало в завершающей стадии?

– Вы правильно сказали, что было много моментов, особенно в первом тайме. Думаю, стоило чаще бить по воротам. Сейчас такая погода: рикошет, отскок, нужно быть более нацеленными, больше ударов наносить. Завершения не хватило – подставить ногу, пробить.