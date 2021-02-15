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Трубин о матче с Колосом: Все видели, что поле не было идеальным
Но на газон горняки не должны жаловаться
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал
– Насколько хорошее состояние газона, который выдержал два матча за два дня?
– Поле не было прямо-таки идеальным, это все видели, но оно одинаковое для всех команд, потому не думаю, что "Шахтеру" нужно жаловаться на состояние газона.
– В матче возникало много моментов, но что-то помешало в завершающей стадии?
– Вы правильно сказали, что было много моментов, особенно в первом тайме. Думаю, стоило чаще бить по воротам. Сейчас такая погода: рикошет, отскок, нужно быть более нацеленными, больше ударов наносить. Завершения не хватило – подставить ногу, пробить.
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