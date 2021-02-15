Береза: В матче с Ингульцом я увидел команду, которая готова кусать, драться и выгрызать результат

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза ​​поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 14-го тура УПЛ над "Ингульцом" (2:0).

- Хочу начать с поздравления нашего метра Валерия Васильевича Городова, за которого я болел с детства. И залог сегодняшней победы на 50 процентов - это Валерий Городов и его воспитанники. Сегодня Валерий Юрчук, по моему мнению, был лучшим в игре.

О победе, то мы ее не просто ожидали - она ​​для нас желанная. Пожалуй, мы отдали сопернику должок, когда не победили его на старте этого чемпионата. Вообще, мы в раздевалке изменили несколько традиций. И сегодня там я увидел команду, которая готова кусать, драться и выгрызать положительный результат на поле. Это сейчас, пожалуй, главное.

За последние четыре года я видел разную команду, различные раздевалки. Сегодня мне понравилось: было настроение, когда мы не шапками закидаем соперника, а четко выполним установку тренерского штаба. Все это было потом воплощено на поле, а когда это есть, тогда есть и победа. Сегодня на поле была настоящая команда.

- Волвновлись ли вы за состояние газона, ведь во многих города страны пришлось играть буквально на снегу?

- Мы постоянно контролировали, как готовится к игре "Днепр-Арена", при том, что мы видели, что происходит с полями по всей Украине. На самом деле погода сейчас нам забросила непростое испытание, но "Днепр-Арена" все это прошла с честью. Хочу поблагодарить весь коллектив стадиона, всем, кто принимал участие в подготовке поля к игре - всем вам огромное благодарности и низкий поклон. Благодаря вам мы смогли показать хорошую игру. Отдельная благодарность и Андрею Анатольевичу Русолу, который, начиная с трансферов и заканчивая футбольным полем, полностью преданный жизни клуба. За это я ему очень благодарен.