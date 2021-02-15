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Дубинчак: Хотели доказать, что последнее место Днепра-1 - это просто какая-то ошибка
Днепр-1 обыграл Ингулец и ушел с последнего места
scdnipro1.com.ua
Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак поделился своими впечатлениями после
- Эта победа - это заслуга всех ребят, потому что мы очень хорошо подготовились. Настрой у команды был запредельным, поскольку мы находимся не на том месте в турнирной таблице, где должны быть. Поэтому сейчас мы всем хотим доказать, что это все просто какая-то ошибка, отсюда и такой настрой на игру. Мы готовы к весенней части сезона на все сто процентов.
- Боялись, что перед первым матчем команда может перегореть?
- Было небольшое волнение, возможно нам что-то не удастся. Но мы старались больше сплотиться, наладить в команде коммуникацию и атмосферу. И, кажется, что у нас ничего не изменилось, но команда выглядит по-другому.
- Эта победа подтолкнет команду к более уверенной игре? Ведь все же от днепрян ожидают подъема.
- Да, мы будем стремиться это сделать, и прилагать максимум усилий, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.
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