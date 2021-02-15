  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Дубинчак: Хотели доказать, что последнее место Днепра-1 - это просто какая-то ошибка
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубинчак: Хотели доказать, что последнее место Днепра-1 - это просто какая-то ошибка

Премьер-лига
(2 голосов)

Днепр-1 обыграл Ингулец и ушел с последнего места

Дубинчак: Хотели доказать, что последнее место Днепра-1 - это просто какая-то ошибка

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Владислав Дубинчак поделился своими впечатлениями после победной игры против "Ингульца" (2:0).

- Эта победа - это заслуга всех ребят, потому что мы очень хорошо подготовились. Настрой у команды был запредельным, поскольку мы находимся не на том месте в турнирной таблице, где должны быть. Поэтому сейчас мы всем хотим доказать, что это все просто какая-то ошибка, отсюда и такой настрой на игру. Мы готовы к весенней части сезона на все сто процентов.

- Боялись, что перед первым матчем команда может перегореть?

- Было небольшое волнение, возможно нам что-то не удастся. Но мы старались больше сплотиться, наладить в команде коммуникацию и атмосферу. И, кажется, что у нас ничего не изменилось, но команда выглядит по-другому.

- Эта победа подтолкнет команду к более уверенной игре? Ведь все же от днепрян ожидают подъема.

- Да, мы будем стремиться это сделать, и прилагать максимум усилий, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ингулец (Петрово) СК Днепр-1 Владислав Дубинчак
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
СК Днепр-1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...