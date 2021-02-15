Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гладкий: Я никогда не зацикливался на своих личных целях
Форвард оформил дубль в ворота Десны
zarya-lugansk.com
Нападающий "Зари"
"Я никогда не зацикливался на своих личных целях. Я когда пришел в "Зарю", то сразу сказал, что для меня главное - это результат команды. Заря выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне, но всегда хочется большего. Всегда есть шансы, это футбол.
Не только приход Шахаба является мотивацией. У нас в команде и до Шахаба была конкуренция за место в составе. Про него могу сказать только хорошее: отличный футболист, нынешний лидер гонки бомбардиров. Он с нами мало провел времени, работает неделю", - сказал Гладкий.
Напомним, что в нынешнем сезоне Гладкий забил за "Зарю" уже 6 голов.
Популярное сейчас
- Атлетико с запасом лидирует, Реал и Барса сражаются за второе место. Таблица Ла Лиги 2020/21
- Кобин: Пыняшко говорил, что если не выйдем в УПЛ - поедет в Канаду плитку класть за 35 долларов в час
- Леоненко о ситуации с Селезневым: Штрафовать еще нужно тех, кто сдал
- Шабанов уже в Варшаве, потенциальные новички Волыни. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО