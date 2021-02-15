Гладкий: Я никогда не зацикливался на своих личных целях

Нападающий "Зари" Александр Гладкий , который после дубля в ворота "Десны" (2:1) был признан лучшим игроком УПЛ, рассказал ТК Футбол о том, как отреагировал на данную награду.

"Я никогда не зацикливался на своих личных целях. Я когда пришел в "Зарю", то сразу сказал, что для меня главное - это результат команды. Заря выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне, но всегда хочется большего. Всегда есть шансы, это футбол.

Не только приход Шахаба является мотивацией. У нас в команде и до Шахаба была конкуренция за место в составе. Про него могу сказать только хорошее: отличный футболист, нынешний лидер гонки бомбардиров. Он с нами мало провел времени, работает неделю", - сказал Гладкий.

Напомним, что в нынешнем сезоне Гладкий забил за "Зарю" уже 6 голов.