Цыганык: Перенос матча Колос - Шахтер в Киев - это нарушение регламента

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался относительно переноса матча 14-го тура УПЛ "Колос" – "Шахтер" из Ковалевки в Киев на стадион "Динамо".

"Эта история переноса поединка "Колос" - "Шахтер" для меня абсолютно непонятна. Думаю, что и для "горняков" это сыграло плохую роль. Очки не заработали, еще и в тратили день на подготовку к матчу Лиги Европы с "Маккаби", неудачно сыграли поединок.

Насколько я знаю эту ситуацию, то поле в Коваливке было готово к тому, чтобы играть. Когда сняли пленку, то там был хорошее состояние поля. То, что побоялись потом играть, является проблемой. Этот момент немного меня удивил.

Матч "Колос" - "Шахтер" должен был состояться в субботу! Его нельзя было переносить на воскресенье! Потому что ничего не изменилось ни в условиях, ни в ситуации. Я прочитал объяснение, где, мол, перенесли из-за того, что был сильный ветер, очень травматично было. Но любая игра на таком поле является травматичной. И мы всю жизнь так играли. Люди выходили и делали свою работу, они знали, что делают. Службы стадионов, они должны готовиться.

Я не понял этого переноса. Чем изменилась за один день погода? Стало еще холоднее? Перенесли с одного стадиона на другой? Я вам хочу сказать, что состояние поля на стадионе Лобановского после матча "Динамо" - "Олимпик" не стал лучше. И бесспорно на стадионе "Колоса" игралось бы намного легче. Я вообще удивился, что "Шахтер" согласился перенести эту игру. Я думал, что они захотят сыграть не понятно где, вообще там где-то в теплых краях... Намибии возможно. Но перенос произошло, факт. Пусть разбираются. Я считаю это нарушением регламента и не воспринимаю объяснения, из-за которого перенесли игру.

Если в день матча решали, так может тогда и в ситуации с "Ингульцом" так надо было сделать? Подождать дня матча, посмотреть какая будет погода и состояние газона. Но тогда с "Ингульцом" была лучше погода. То есть, "Колосу" могли засчитать 0:3. Просто "Шахтер" побоялся этого, просто если команда будет так выигрывать, то люди могут возмутиться.

Когда переносили "Колос" - "Шахтер", то первая мысль была провести его на "Олимпийском", но "Динамо" не разрешило. Ведь киевляне готовили поле для важной игры Лиги Европы с "Брюгге". И только после этого была вторая версия: перенести "Колос" - "Шахтер" на стадион "Динамо" имени В. Лобановского. И когда это произошло, то все взялись за голову с мыслью: возможно лучше было сыграть в Ковалевке? Ведь на Лобановского уже прошел матч "Динамо" - "Олимпик" и поле было не в лучшем состоянии, - заявил Цыганык.