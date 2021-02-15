Бельгийский клуб хотел подписать Кочергина, Зарю не устроила предложенная сумма

Полузащитником "Зари" Евгением Кочергиным активно интересовался один из бельгийских клубов.

Об этом в личном разговоре с Игорем Цыганыком сообщил президент луганксого клуба Евгений Геллер, а его слова журналист уже позже озвучил в эфире.

Впрочем, трансфер не состоялся, так как луганчан не устроила сумма предложения.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кочергин провел за "Зарю" 19 матчей, в которых забил 6 голов, и отдал 3 ассиста.