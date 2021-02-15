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Бельгийский клуб хотел подписать Кочергина, Зарю не устроила предложенная сумма

Премьер-лига
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Хавбек пока что остается в Запорожье

Бельгийский клуб хотел подписать Кочергина, Зарю не устроила предложенная сумма

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Полузащитником "Зари" Евгением Кочергиным активно интересовался один из бельгийских клубов.

Об этом в личном разговоре с Игорем Цыганыком сообщил президент луганксого клуба Евгений Геллер, а его слова журналист уже позже озвучил в эфире.

Впрочем, трансфер не состоялся, так как луганчан не устроила сумма предложения.

Напомним, что в нынешнем сезоне Кочергин провел за "Зарю" 19 матчей, в которых забил 6 голов, и отдал 3 ассиста.

Ранее также была информация, что в зимних спаррингах хавбека просматривали скауты из Серии А.

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В статье: Заря (Луганск) Игорь Цыганык Евгений Геллер Владислав Кочергин
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Источник:
Football Hub

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