Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон - лучший легионер УПЛ прошедшего года
Лебединая песня бразильца
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
В номинации лучший легионер, который играет в Украине, победу одержал хавбек Шахтера Тайсон.
В голосовании он обошел горняка Манора Соломона и Шахаба Захеди из Зари.
Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов ПФЛ и УПЛ - проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.
Популярное сейчас
- Бавария - первая, Лейпциг закрепился на втором месте. Таблица Бундеслиги 2020/21
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Шабанов уже в Варшаве, потенциальные новички Волыни. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Шахтер и Динамо останутся без тренеров, Луческу обыграет Каштру, Ингулец вылетит. Что нас ждет во второй части УПЛ
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Она сказала да. Бондарь сделал предложение бывшей девушке Супряги. ФОТО