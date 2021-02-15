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Футбольные звезды Украины. Лучший гол года - из Первой лиги. ВИДЕО

Премьер-лига
(3 голосов)

Победитель в номинации - Геннадий Пасич

Футбольные звезды Украины. Лучший гол года - из Первой лиги. ВИДЕО

http://veres.club/ ФК Верес

Новина українською

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

В номинации на лучший гол у 2020 году победу одержал хавбек Вереса Геннадий Пасич, который положил шикарный мяч в ворота Горняка-Спорт в ноябрьском матче Первой лиги.

В финальном голосовании Пасич обошел Дмитрия Хомченовского (гол в ворота Десны) и Виктора Цыганкова (гол в ворота сборной Испании).

Отметим, что в данной номинации экспертный совет УАФ отобрал 10 номинантов, а победителя определили болельщики путем голосования в соцсетях.

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В статье: Верес (Ровно) Геннадий Пасич Футбольные звезды Украины
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.02.2021 в 22:10
Авагимян с ЧО забил красивее --забыли
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