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Футбольные звезды Украины. Лучший гол года - из Первой лиги. ВИДЕО
Победитель в номинации - Геннадий Пасич
http://veres.club/ ФК Верес
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
В номинации на лучший гол у 2020 году победу одержал хавбек Вереса Геннадий Пасич, который положил шикарный мяч в ворота Горняка-Спорт в ноябрьском матче Первой лиги.
В финальном голосовании Пасич обошел Дмитрия Хомченовского (гол в ворота Десны) и Виктора Цыганкова (гол в ворота сборной Испании).
Отметим, что в данной номинации экспертный совет УАФ отобрал 10 номинантов, а победителя определили болельщики путем голосования в соцсетях.
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