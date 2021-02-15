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Виктор Цыганков - лучший игрок УПЛ 2020 года
Хавбек киевлян обошел двух представителей Шахтера
Офіційний сайт ФК "Динамо" Київ
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
В номинации лучший футболист УПЛ победу одержал хавбек Динамо Виктор Цыганков. В финальном голосовании он обошел двух игроков Шахтера – Тайсона и Тараса Степаненко.
Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов ПФЛ и УПЛ - проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.
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