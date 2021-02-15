Виктор Цыганков - лучший игрок УПЛ 2020 года

По номинации "тренер" В Шахтёре опросили только Каштру. очевидно, если бы опросили - согласно правил - капитана и представителя пресс-центра - то луческу бы не попал бы в номинанты... Ну и - автоматом - ещё до решения было понятно, что кааанэчна цыганков !!! какие там Тайсон и Степаненко :-)