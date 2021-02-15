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Виктор Цыганков - лучший игрок УПЛ 2020 года

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек киевлян обошел двух представителей Шахтера

Виктор Цыганков - лучший игрок УПЛ 2020 года

Офіційний сайт ФК "Динамо" Київ

Новина українською

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

В номинации лучший футболист УПЛ победу одержал хавбек Динамо Виктор Цыганков. В финальном голосовании он обошел двух игроков Шахтера – Тайсона и Тараса Степаненко.

Напомним, что победителя номинации выбирали представители клубов ПФЛ и УПЛ - проводился независимый опрос, в котором главный тренер, капитан и представитель пресс-службы каждой из команд заполняли анкету, где определили лучших по их мнению.

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В статье: Тарас Степаненко Тайсон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Виктор Цыганков Футбольные звезды Украины
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Комментарии (2)
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78syava78 (Харьков)
15.02.2021 в 23:00
С чего только он лучший? Кто-то парня сильно хочет продвинуть. Он не лучший и не худший. Просто неплохой игрок
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
15.02.2021 в 22:44
По номинации "тренер" В Шахтёре опросили только Каштру. очевидно, если бы опросили - согласно правил - капитана и представителя пресс-центра - то луческу бы не попал бы в номинанты... Ну и - автоматом - ещё до решения было понятно, что кааанэчна цыганков !!! какие там Тайсон и Степаненко :-)
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+1
-2


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