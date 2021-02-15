Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
По пять представителей Динамо и Шахтера и Шахаб. Известна символическая сборная УПЛ-2020
Иранец - единственный форвард
15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.
Среди прочих, была составлена и символическая сборная
В нее вошли по пять представителей "Динамо" и "Шахтера", а также один игрок Олимпика.
Вратарь: Бущан ("Динамо")
Защитники: Миколенко ("Динамо"), Матвиенко ("Шахтер"), Забарный ("Динамо"), Додо ("Шахтер")
Полузащитники: Степаненко ("Шахтер") Шапаренко ("Динамо"), Буяльский ("Динамо"), Тайсон ("Шахтер"), Цыганков ("Динамо"),
Нападающий: Шахаб ("Олимпик"/"Заря")
Популярное сейчас
- Интер - новый лидер, Рома снова обходит Юве. Таблица Серии А - 2020/21
- Таблица коэффициентов: сохранит ли Украина прямое место в группе ЛЧ?
- Бельгийские СМИ не исключают возможности переноса матча Динамо - Брюгге
- Львов без поражений, у Ингульца лучшая оборона, всего одна победа Мариуполя. Все спарринги клубов УПЛ
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Привык к морозам. Бразилец из Шахтера показал улов на зимней рыбалке. ФОТО