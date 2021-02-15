По пять представителей Динамо и Шахтера и Шахаб. Известна символическая сборная УПЛ-2020

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

Среди прочих, была составлена и символическая сборная УПЛ 2020 года.

В нее вошли по пять представителей "Динамо" и "Шахтера", а также один игрок Олимпика.

Вратарь: Бущан ("Динамо")

Защитники: Миколенко ("Динамо"), Матвиенко ("Шахтер"), Забарный ("Динамо"), Додо ("Шахтер")

Полузащитники: Степаненко ("Шахтер") Шапаренко ("Динамо"), Буяльский ("Динамо"), Тайсон ("Шахтер"), Цыганков ("Динамо"),

Нападающий: Шахаб ("Олимпик"/"Заря")