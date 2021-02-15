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По пять представителей Динамо и Шахтера и Шахаб. Известна символическая сборная УПЛ-2020

Премьер-лига
(1 голосов)

Иранец - единственный форвард

По пять представителей Динамо и Шахтера и Шахаб. Известна символическая сборная УПЛ-2020

Новина українською

15 февраля состоялась пятая церемония вручения наград "Футбольные звезды Украины"-2020.

Среди прочих, была составлена и символическая сборная УПЛ 2020 года.

В нее вошли по пять представителей "Динамо" и "Шахтера", а также один игрок Олимпика.

Вратарь: Бущан ("Динамо")

Защитники: Миколенко ("Динамо"), Матвиенко ("Шахтер"), Забарный ("Динамо"), Додо ("Шахтер")

Полузащитники: Степаненко ("Шахтер") Шапаренко ("Динамо"), Буяльский ("Динамо"), Тайсон ("Шахтер"), Цыганков ("Динамо"),

Нападающий: Шахаб ("Олимпик"/"Заря")

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В статье: Тарас Степаненко Тайсон Виталий Буяльский Олимпик (Донецк) Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Додо Николай Матвиенко Николай Шапаренко Виктор Цыганков Виталий Миколенко Илья Забарный
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Комментарии (2)
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Geels (Severodonetsk)
15.02.2021 в 23:11
Как-то не получается, что 5+5 игроков Д и Ш. ( как на главной , явно сайт гнётся под команду как и судьи , где известные каналы тоже впереди ).
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
15.02.2021 в 22:48
Ну да.... это же Шапаренко забивал Аталанте и Реалу... поэтому он, а не Соломон...
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