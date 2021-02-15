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Цыганык: Заря хотела получить от продажи Малиновского определенные деньги, но Шахтер отказал

Премьер-лига
(3 голосов)

Как разладились отношения между двумя соседями

Цыганык: Заря хотела получить от продажи Малиновского определенные деньги, но Шахтер отказал

ЗАРЯ ЛУГАНСК

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Заря хотела получить некоторую сумму из продажи Шахтером Руслана Малиновского, который в 2013-2015 годах играл в аренде в луганской команде.

Журналист рассказал об истории с переходом игрока после разговора с президентом луганчан Евгением Геллером.

"В свое время, когда Малиновский переходил в Зарю, речь шла о том, что Шахтер и Заря имели джентльменское соглашение.

По ней луганский клуб должен был получить от продажи полузащитника какие-то деньги. Не было оформлено никаких документов, а все было только на словах. Когда Шахтер продал Малиновского, который за донецкий клуб не сыграл ни одного матча, Заря не получила ни копейки.

После этого стало понятно, что сотрудничать с Шахтером никакого смысла нет. Эта история где-то обидела руководство Зари (и потом еще была ситуация с Соболем). И эта вся ситуация имела продолжение, когда это же агентство сейчас хочет деньги за Виллиана Гомеса, это то же агентство, которое занималось переходом Марлоса и Азеведо к Шахтеру, и именно горняки посоветовали Геллеру забрать и продать тогда Гомеса.

Геллер считает эти деньги компенсацией за трансфер Малиновского (Соболя), так как Заря вывела тех футболистов на уровень, через который их продали, а Шахтер оставил все деньги себе. Сейчас украинский футбол весь такой и есть, где слово особо ничего не стоит. Я почувствовал в голосе Геллера обиду на руководство Шахтера. Поэтому сейчас в истории с Гомесом будут судиться, потому что договоренности были только устные", - сказал Цыганык.

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В статье: Заря (Луганск) Руслан Малиновский Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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Источник:
football hub

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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
16.02.2021 в 00:57
Хотели бы денег - подписали бы бумаги. Хорошо устроились, на халяву взяли Гомеса, получили денег, взяли игроков в аренду, которые прошли молодежные ступени другой команды, вышли за их счёт в ЛЕ, заработали, и хотят ещё "по джентельменски" срубить бабла
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