Цыганык: Заря хотела получить от продажи Малиновского определенные деньги, но Шахтер отказал

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о том, что Заря хотела получить некоторую сумму из продажи Шахтером Руслана Малиновского, который в 2013-2015 годах играл в аренде в луганской команде.

Журналист рассказал об истории с переходом игрока после разговора с президентом луганчан Евгением Геллером.

"В свое время, когда Малиновский переходил в Зарю, речь шла о том, что Шахтер и Заря имели джентльменское соглашение.

По ней луганский клуб должен был получить от продажи полузащитника какие-то деньги. Не было оформлено никаких документов, а все было только на словах. Когда Шахтер продал Малиновского, который за донецкий клуб не сыграл ни одного матча, Заря не получила ни копейки.

После этого стало понятно, что сотрудничать с Шахтером никакого смысла нет. Эта история где-то обидела руководство Зари (и потом еще была ситуация с Соболем). И эта вся ситуация имела продолжение, когда это же агентство сейчас хочет деньги за Виллиана Гомеса, это то же агентство, которое занималось переходом Марлоса и Азеведо к Шахтеру, и именно горняки посоветовали Геллеру забрать и продать тогда Гомеса.

Геллер считает эти деньги компенсацией за трансфер Малиновского (Соболя), так как Заря вывела тех футболистов на уровень, через который их продали, а Шахтер оставил все деньги себе. Сейчас украинский футбол весь такой и есть, где слово особо ничего не стоит. Я почувствовал в голосе Геллера обиду на руководство Шахтера. Поэтому сейчас в истории с Гомесом будут судиться, потому что договоренности были только устные", - сказал Цыганык.