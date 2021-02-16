Динамо объяснило, чем будет заниматься Данило Силва в клубе

Один из лучших крайних защитников "Динамо" в новейшей истории клуба Данило Силва и после завершения карьеры продолжит трудиться на благо "бело-синих".

Недавно южноамериканский футболист объявил о том, что вешает бутсы на гвоздь и его первым профессиональным шагом после этого решения стало желание помочь любимому "Динамо".

Киевский клуб и Данило Силва договорились о сотрудничестве по международным вопросам. Бразилец станет международным представителем "Динамо" и будет способствовать продвижению бренда клуба.

В сферу его деятельности будут входить вопросы, связанные с расширением сотрудничества "Динамо" с клубами и организациями из стран Южной и Северной Америки.

Напомним, что в составе киевского "Динамо" Данило Силва провел с 2010 по 2017 год, выиграв с киевлянами 5 трофеев.