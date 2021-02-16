  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Без выходного: киевское Динамо отправилось на базу для подготовки к матчу с Брюгге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без выходного: киевское Динамо отправилось на базу для подготовки к матчу с Брюгге

Премьер-лига
(2 голосов)

По просьбе главного тренера

Без выходного: киевское Динамо отправилось на базу для подготовки к матчу с Брюгге

Фото - Динамо Киев

Новина українською

Сразу после игры с "Олимпиком" (2:1) Мирча Луческу попросил команду с пониманием отнестись к важности следующей встречи в Лиге Европы. Поэтому футболисты не получили выходной и сразу отправились на свою базу, чтобы начать подготовку к матчу с бельгийцами. Об этом сообщает Meta-ratings.

По информации источника, новых кадровых проблем у киевлян нет. Что касается Ильи Забарного, который пропустил игру с "Олимпиком", он пока по-прежнему вне основной группы. Его шансы сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы малы.

Напомним, что "Брюгге" грозит самоизоляция, так как в составе бельгийского чемпиона положительным оказался уже третий тест. Первый Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" должен состоятся в четверг, 18 февраля. Начало - в 19:55.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
16.02.2021 в 10:39
Может кто знает: Где Илья Забарный ??? Почему не играет, вне заявок ???
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...