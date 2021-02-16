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Без выходного: киевское Динамо отправилось на базу для подготовки к матчу с Брюгге
По просьбе главного тренера
Фото - Динамо Киев
Сразу после игры с "Олимпиком" (2:1) Мирча Луческу попросил команду с пониманием отнестись к важности следующей встречи в Лиге Европы. Поэтому футболисты не получили выходной и сразу отправились на свою базу, чтобы начать подготовку к матчу с бельгийцами. Об этом сообщает Meta-ratings.
По информации источника, новых кадровых проблем у киевлян нет. Что касается Ильи Забарного, который пропустил игру с "Олимпиком", он пока по-прежнему вне основной группы. Его шансы сыграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы малы.
Напомним, что "Брюгге" грозит самоизоляция, так как в составе бельгийского чемпиона положительным оказался уже третий тест. Первый Матч 1/16 финала Лиги Европы "Динамо" – "Брюгге" должен состоятся в четверг, 18 февраля. Начало - в 19:55.
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