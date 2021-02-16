Сюрприз от Десны, радость Луческу, предостережение для Днепра-1. Эксперты о 14-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы", "Карпаты", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с экс-арбитром ФИФА Сергеем Шебеком подводят итоги первого в 2021-м тура Украинской Премьер-лиги.

"Минай" - "Львов" 1:2

Сергей Шебек: Владеть мячом не значит получить выгоду. "Минай" по этому показателю превзошел своего соперника, но получил баранку. Просто нужно уметь распорядиться мячом, иметь игроков, способных в нужный момент выдать без лишних касаний классный пас. В составе "Львова" нашлось два таких игрока - Ренан и Альваро. Ренан в двух эпизодах-близнецах продемонстрировал, что такое искусство обладать последним пасом, выведя Альваро два раза один на один. А Альваро показал, как нужно использовать моменты, забив два мяча. Все очень просто и гениально.

Закарпатцы в первую 45-минутку, кроме удара в стойку, ничего не создали. Кружили с мячом, что-то пытались созидать, но все в холостую. "Львов" выбрал излюбленную тактику: строгая и плотная игра в обороне, с быстрыми выбеганиями в контратаки. И она принесла им успех. Отдали пространство, заставив открыться и оголить зоны, через которые и проникали, использовав это на 100 процентов.

Второй тайм начался с хорошего момента для взятия ворот у Ренана, не забил, и сразу же получили ответку. Простая атака завершилась подачей с фланга, в штрафной быстрее всех оказался Шиндер, сократив отставание. Впереди у хозяев было еще целых 40 минут, чтобы свести хотя бы матч в ничью, но опять имея видимое преимущество ничего серьезного не создали. "Львов" выстоял, показал характер, самоотдачу, и сейчас превращается в боеспособную команду.

К слову, все с нетерпением ждали еще одного дебюта в УПЛ Милевского, но как мы увидели - все уже в прошлом, его игра – это уровень ветеранского футбола. "Минай" впереди ничего не показал, и оборону провалил. Даже перешли на игру в четыре защитника, если раньше действовали в три, но количество не перешло в качество. Трудовая и заслуженная на характере победа львовян.

"Заря" - "Десна" 2:1

Александр Севидов: Ответ Гладкого на подписание иранского легионера Шахаба – так можно охарактеризовать интригу матча. По большому счету получилась равная игра. В первой тайме "Десна" выглядела предпочтительнее, имела неплохие моменты забить до того, как первыми пропустили. Команды обменялись забитыми голами, и немного успокоились, не став раскрываться и рисковать. Во втором тайме также практически равная игра, без моментов. Но "Заря" использовала ошибку правого защитника, он позволил своему оппоненту беспрепятственно подать на Гладкого, который и забил.

Было неожиданностью увидеть неважную игру в обороне команды Рябоконя. Ведь его подопечные славятся цепкой и надежной игрой в обороне. "Десна" могла сравнять счет и спасти матч, но Домбровский запорол момент, бил с 12-и метров и не попал в створ ворот. А "Заря" при равной игре реализовала все, что создала. При кадровых потерях выжала из минимума максимум. Особенно нужно отметить, что не хватало Юрченка, который умеет связать игру обороны с атакой, сыграть нестандартно, и выдать точный пас через зоны. Видно, что хозяевам без него было тяжело. Также не хватало креативных Громова и Кабаева, игроков, умеющих хорошо разгонять атаки.

Хотя луганчане выиграли, но проблемы в обороне никуда не делись. Пока пара центральных защитников Вернидуб и Абу Хана есть на поле, как-то игра цементируется. Но если кто-то из них выпадет из-за травм, то будет беда для "Зари".

От "Десны" ожидал намного большего в принципиальном поединке, не увидели страсти, кроме последних 10 минут матча, когда появились эмоции, и команда не хотела уступать. Можно резюмировать: "Десна" виновата сама в своем проигрыше. А вот Гладкий показал класс, как нужно использовать свои моменты. Два имел и два забил, и в этом ценность нападающего. Сейчас у Скрипника появилась приятная головная боль, иметь двух равноценных нападающих.

"Динамо" - "Олимпик" 3:1

Александр Севидов: Первый тайм прошел в равной борьбе. Да, киевляне имели территориальное преимущество, больше владели мячом, но донетчане старались, гасили все усилия хозяев, и это у них получалось. Они высоко прессинговали, пока позволяли силы, не давали динамовцам развивать быстрые атаки, даже забили первыми. А вот во втором тайме они игру провалили. Глубоко сели к своим воротам, видимо, хотели любой ценной сохранить ничейный счет. Но класс "Динамо" оказался выше, чем у "олимпийцев". Они много комбинировали, иногда с браком, но тут есть отговорка - на таком тяжелом поле созидать всегда тяжелее, чем разрушать. У "Олимпика" нет такого уровня игроков как у "Динамо", поэтому киевляне во втором тайме легко разобрались с оппонентом.

Наверняка Луческу порадовала игра Беседина. Артем забил два мяча, был настырным, таранным, что нужно для нападающего. Можно винить в этих пропущенных мячах вратаря, отбивавшего удары не в сторону, а перед собой, что позволило Беседину подбирать мячи и забивать. В таких моментах важно быть в нужное время и в нужном месте и оказаться на мяче первым.

У "Олимпика" нет ресурса, чтобы вести игру на равных с таким соперником, а тем более, когда не играет их ударное трио Шахаб, Бенито и Тейшера, которое во многих матчах делало погоду. Если в первом тайме "Олимпик" выстоял и продержался, то во втором просто рассыпался, особенно после удаления новичка Нкенга. Закономерная и ожидаемая победа "Динамо", добытая на классе.

"Колос" - "Шахтер" 0:0

Сергей Шебек: Некачественное поле нивелировало класс "Шахтера". "Колос" добился заслуженной и волевой ничьи за счет четкой организации игры всех линий, проявили свой фирменный коваливский характер, показали хорошую функциональную подготовку, выдержав темп на протяжении всего матча. Даже по моментам, приближенным к голевым, превзошли соперника.

Во втором тайме прибавили в движении, после перехвата мяча здорово выбегали в атаки, имея несколько хороших моментов, чтобы повести в счете, только у Антюха их было два. "Шахтер" за всю игру создал крайне мало. Да, "Шахтер" больше контролировал мяч и владел территорией, но за счет грамотной организации игры в обороне "Колос" сбивал атакующий порыв "горняков". Если брать по острым моментам, то коваливцы были даже ближе к победе. Поэтому, ничейный результат - это плод усилий и хорошей игры "Колоса", который показал, что с грандом можно сражаться на равных.

"Мариуполь" - "Александрия" 0:1

Александр Севидов: У "Александрии" пока ничего не меняется - они играют в свой футбол. Если могут навязать свою игру, и соперник клюет на это, он же и проигрывает. У александрийцев много борьбы, контактов, узко и плотно играют, не дают разбежаться своему оппоненту. И по большому счету "Мариуполь" ничего не смог противопоставить. Только в конце игры Сикан создал голевой момент, но защитник подстраховал вратаря, и ликвидировал угрозу. Может команды показали не совсем качественный футбол, но александрийцы заслуженно победили. Они и гол забили, и создали несколько хороших моментов. Правда, качество ушло на второй план ради результата.

"Рух" - "Ворскла" 1:1

Сергей Шебек: Команды показали живой и динамичный футбол, где обе стороны хотели победить. Львовяне, понимая, что дома нужно набирать очки, с первых минут активно пошли вперед в расчете забить быстрый гол, чтобы с позиции силы диктовать свои условия. И это им удалось. Забили и весь первый тайм игру держали под контролем.

"Ворскла" начала поединок с привычной тактикой в три защитника, и в два нападающих, что говорило о намерениях играть в атакующий футбол. После пропущенного мяча полтавчане немного выровняли игру, отвечая быстрыми и острыми атаками.

Вторая половина прошла в равной борьбе, притом, что гости смогли сравнять счет. Дебют Цитаишвили удался - он и гол забил и был очень полезным, активным в командных действиях. Пропущенный гол львовян - это серия ошибок, как защиты, так и вина вратаря, прозевавшего удар в ближний вратарский угол.

Несмотря на существенную дистанцию в турнирной таблице, возникло ощущение, что встречались две равные команды, показавшие как для зимы неплохой футбол.

"Днепр-1" - "Ингулец" 2:0

Александр Севидов: Заслуженная победа днепрян, где Фарт был на их стороне. Сначала ошибка вратаря, а затем рикошет от ноги защитника превратились в два забитых гола. Но, тем не менее, хозяева были сильнее, играли на контрактах, заставляя петровцев раскрываться и атаковать, чего они на протяжении всего чемпионата пока делать не умеют. Единственный хороший момент во втором тайме был у Сичинавы, и если бы забил, то игра могла бы обостриться. Но один момент за всю игру - этого мало, чтобы рассчитывать хотя бы на ничью. "Днепр-1" все делал быстрее, накрывал соперника, успевал перестраиваться, и группа атаки была резвее защитников.

Несмотря на победу, днепрянам еще рано обольщаться, встречались то со слабым соперником, который по качеству игры пока худшей в лиге. "Ингулец" играет по инерции, иногда проскальзывает беспомощность. Нет напора, нет усилий, в попытке отыграться, поэтому команда выглядит блекло и серо. У них первоочередной задачей в каждом матче стоит не пропустить, а если пропускают, не знают, что делать. "Днепр-1" был сильнее соперника, который позволил без борьбы добыть победу.