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Звездный новичок Руха: Единственное воспоминание об Украине - это Ракицкий, он играет на моей позиции

Премьер-лига
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Он отметил его игру

Звездный новичок Руха: Единственное воспоминание об Украине - это Ракицкий, он играет на моей позиции

Новина українською

Защитник "Руха" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон поделился мнением о матчах против национальной команды Украины и ее игроках.

- В квалификации ЧМ-2018 Исландия играла в одной группе с Украиной Какие воспоминания у вас остались от этих матчей?

- Клянусь, мое единственное воспоминание об этих противостояниях - Ракицкий. Он играет на позиции центрального защитника, так же как и я. Не знаю, какой у него рост, но он не выше меня. Как правило, игроки нашего амплуа выше него или меня. Помню, что он всегда пытался сыграть в красивый футбол, не хотел просто отдавать длинные пасы, а искал хорошее решение и двигался вперед с мячом. Мне нравилось, что он играл с пристрастием. Также заметил, что у него были черные олдскульные бутсы.

Затем он перешел в "Зенит", со старта начал очень хорошо играть и забивать мячи. Мы не знакомы лично, но я считаю его замечательным футболистом. Если бы я был форвардом, может быть, я бы его не заметил. Но он играет на моей позиции, поэтому я и отметил его игру.

- Кого еще из украинских футболистов знаете?

- Ярмоленко. Вы всегда обращаете внимание на игроков с рабочей левой ногой. Мне нравится наблюдать за левоногими футболистами. Как правило, они пользуются только левой ногой, но делают это очень классно. Например, я любил смотреть, как играет Ривалдо. Мне кажется, я никогда не видел, как он использует свою правую ногу", – сказал Сигурдссон.

Напомним, что в квалификации ЧМ-2018 в 1 раунде Украина сыграла два матча с Исландией - ничья и поражение. Сборная Исландии вышла на ЧМ-2018 в Росии, а Украина заняла третье место в группе.




                                                    

                                
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                                В статье:
                                Ярослав Ракицкий Рагнар Сигурдссон Рух (Львов)                            

                                                

                        

                            

                                
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                                    Трибуна                                                            

                        

                        

                    

                

            


            

            

                

    

        
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