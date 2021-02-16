Звездный новичок Руха: Единственное воспоминание об Украине - это Ракицкий, он играет на моей позиции

Защитник "Руха" и сборной Исландии Рагнар Сигурдссон поделился мнением о матчах против национальной команды Украины и ее игроках.

- В квалификации ЧМ-2018 Исландия играла в одной группе с Украиной Какие воспоминания у вас остались от этих матчей?

- Клянусь, мое единственное воспоминание об этих противостояниях - Ракицкий. Он играет на позиции центрального защитника, так же как и я. Не знаю, какой у него рост, но он не выше меня. Как правило, игроки нашего амплуа выше него или меня. Помню, что он всегда пытался сыграть в красивый футбол, не хотел просто отдавать длинные пасы, а искал хорошее решение и двигался вперед с мячом. Мне нравилось, что он играл с пристрастием. Также заметил, что у него были черные олдскульные бутсы.

Затем он перешел в "Зенит", со старта начал очень хорошо играть и забивать мячи. Мы не знакомы лично, но я считаю его замечательным футболистом. Если бы я был форвардом, может быть, я бы его не заметил. Но он играет на моей позиции, поэтому я и отметил его игру.

- Кого еще из украинских футболистов знаете?

- Ярмоленко. Вы всегда обращаете внимание на игроков с рабочей левой ногой. Мне нравится наблюдать за левоногими футболистами. Как правило, они пользуются только левой ногой, но делают это очень классно. Например, я любил смотреть, как играет Ривалдо. Мне кажется, я никогда не видел, как он использует свою правую ногу", – сказал Сигурдссон.

Напомним, что в квалификации ЧМ-2018 в 1 раунде Украина сыграла два матча с Исландией - ничья и поражение. Сборная Исландии вышла на ЧМ-2018 в Росии, а Украина заняла третье место в группе.