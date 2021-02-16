Сигурдссон: Хочу стать частью Руха и помочь ему выжить в УПЛ

Защитник "Руха" Рагнар Сигурдссон рассказал о пребывании и о целях во львовском клубе.

- Я знаю историю "Руха", как команда поднялась с низов и сейчас проводит свой первый сезон в украинской премьер-лиге. Я действительно хочу стать частью этого проекта и помочь ему выжить в УПЛ. "Рух" строит новую базу, приглашает новых футболистов, клуба очень важно остаться в высшей лиге.

- Какие ваши первые впечатления от пребывания в "Рухе"?

- У нас очень хороший коллектив. Я никогда не был в команде, где бы мне все нравились. Мы все разные люди с разными характерами. И очень трудно найти общий язык со всеми. У многих моих предыдущих командах у меня были враги, которых я не любил. Но в "Рухе" все ребята очень хорошие и приветливые. Никто здесь не ведет себя высокомерно или пренебрежительно.

Все футболисты тяжело работают, они хотят прогрессировать, стать лучшими игроками, а "Рух" сделать сильнее командой. Хоть я и не тренировался в общей группе со всеми, но я это видел и чувствовал. Мне очень нравится наш командный дух.

В матчах "Руха" на сборах я увидел качественный футбол и много техничных игроков. Все говорят, что у нас молодая команда, но это уже далеко не так. У нас есть немало опытных футболистов по 30 и 25 лет. Думаю, после перерыва команда способна показать лучший результат, чем в первой половине сезона.

Напомним, что в 14-м туре чемпионата Украины "Рух" сыграл вничью против полтавской "Ворсклы" (1:1). Следующий матч, 21 февраля, клуб со Львова сыграет с донецким "Шахтером".