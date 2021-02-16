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Полузащитник Зари попал в сферу интересов польского клуба
Это хороший вариант
фото - ФК Зоря
Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев попал в сферу интересов польской "Легии". Об этом стало известно из интервью Мирона Маркевича, которое он дал польскому изданию Sportowe Fakty.
- Говорят, что "Легия" интересуется Владиславом Кабаевым, который играет в "Заре".
- Это классный игрок, быстрый. Он способен забивать голы. Один из лучших игроков "Зари". Это был бы хороший вариант для "Легии", – ответил Маркевич.
Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах УПЛ 25-летний футболист сыграл в 19-ти поединках, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.
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