Полузащитник Зари попал в сферу интересов польского клуба

Полузащитник луганской "Зари" Владислав Кабаев попал в сферу интересов польской "Легии". Об этом стало известно из интервью Мирона Маркевича, которое он дал польскому изданию Sportowe Fakty.

- Говорят, что "Легия" интересуется Владиславом Кабаевым, который играет в "Заре".

- Это классный игрок, быстрый. Он способен забивать голы. Один из лучших игроков "Зари". Это был бы хороший вариант для "Легии", – ответил Маркевич.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах УПЛ 25-летний футболист сыграл в 19-ти поединках, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.