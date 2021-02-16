Киевское Динамо проведет подготовку к матчу с Брюгге на клубной базе

Приближается дата первого матча киевского "Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы, соперником в котором является бельгийский "Брюгге".

Поединок состоится в ближайший четверг, 18 февраля, в Киеве на НСК "Олимпийский", поэтому и расписание подготовки команды имеет привычный для домашнего матча вид.

После субботней встречи чемпионата Украины с "Олимпиком", которая прошла при экстремально низкой температуре и на сложном поле, динамовцы получили полноценный выходной и смогли посвятить воскресенье отдыха и восстановлению.

В понедельник команда с новыми силами собралась на базе и провела вечернюю тренировку. На сегодня в "Динамо" запланирован сбор в обеденное время, а в 15:30 тренерский штаб проведет теоретическое занятие. После теории динамовцев также ожидает вечерняя тренировочная сессия.

Среда, как и обычно накануне еврокубковых матчей, станет днем ​​открытых дверей на базе "Динамо" для представителей СМИ. В 16:30 в клубном расположении состоится пресс-конференция главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу и одного из игроков команды. Через полчаса динамовцы выйдут на одно из полей базы на очередное вечернюю тренировку, по первым 15 минутам которого разрешено наблюдать журналистам.

Напомним, что в Киев "Брюгге" летит на игру с "Динамо" без тренера и лидера полузащиты.