Матч Олимпик - Днепр-1 из-за погодных условий перенесен с пятницы на понедельник

Матч 15-го тура УПЛ "Олимпик" - "Днепр-1", который должен был состояться в пятницу 19 февраля, перенесен на понедельник 22 февраля.

Время начала матча остается прежним – 19.00.

Соответствующее решение приняла Дирекция УПЛ.

Перенос связан с ожидаемым значительным ухудшением погодных условий 19 февраля.

Отметим, что матч должен состоятся в Киеве на стадионе "Динамо".

По прогнозам синоптиков, 19 февраля в Киеве ожидается температура -13...-19, а 22 февраля – уже +2...+4.