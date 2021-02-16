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Матч Олимпик - Днепр-1 из-за погодных условий перенесен с пятницы на понедельник
В понедельник в Киеве ожидают уже плюсовую температуру
fcdynamo.kiev.ua
Матч 15-го тура
Время начала матча остается прежним – 19.00.
Соответствующее решение приняла Дирекция УПЛ.
Перенос связан с ожидаемым значительным ухудшением погодных условий 19 февраля.
Отметим, что матч должен состоятся в Киеве на стадионе "Динамо".
По прогнозам синоптиков, 19 февраля в Киеве ожидается температура -13...-19, а 22 февраля – уже +2...+4.
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