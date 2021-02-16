  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Матч Олимпик - Днепр-1 из-за погодных условий перенесен с пятницы на понедельник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Олимпик - Днепр-1 из-за погодных условий перенесен с пятницы на понедельник

Премьер-лига
(1 голосов)

В понедельник в Киеве ожидают уже плюсовую температуру

Матч Олимпик - Днепр-1 из-за погодных условий перенесен с пятницы на понедельник

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Матч 15-го тура УПЛ "Олимпик" - "Днепр-1", который должен был состояться в пятницу 19 февраля, перенесен на понедельник 22 февраля.

Время начала матча остается прежним – 19.00.

Соответствующее решение приняла Дирекция УПЛ.

Перенос связан с ожидаемым значительным ухудшением погодных условий 19 февраля.

Отметим, что матч должен состоятся в Киеве на стадионе "Динамо".

По прогнозам синоптиков, 19 февраля в Киеве ожидается температура -13...-19, а 22 февраля – уже +2...+4.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Hugo64 (PARIS)
16.02.2021 в 17:58
а может ВСЕ перенести на более поздний срок-А НЕ ВЫБОРОЧНО
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...