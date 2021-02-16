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Пасхал рассудит Десну и Динамо и другие судейские назначения 15-го тура УПЛ
ВАР будет задействован на 3-х матчах тура
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 15-го тура
Главными арбитрами на матчах 15-го тура будут работать:
20 февраля (суббота)
"Мариуполь" – "Заря" – Владимир Новохатный (Киев)
"Александрия" – "Минай" – Виталий Романов (Днепр)
"Львов" – "Колос" – Виктор Копиевский (Кропивницкий)
21 февраля (воскресенье)
"Ингулец" – "Ворскла" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
"Шахтер" – "Рух" – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Сергей Бойко (Киевская область)
"Десна" – "Динамо" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)
22 февраля (понедельник)
"Олимпик" – "Днепр-1" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)
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