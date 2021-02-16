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Пасхал рассудит Десну и Динамо и другие судейские назначения 15-го тура УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет задействован на 3-х матчах тура

Пасхал рассудит Десну и Динамо и другие судейские назначения 15-го тура УПЛ

Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 15-го тура УПЛ сезона 2020/21.

Главными арбитрами на матчах 15-го тура будут работать:

20 февраля (суббота)

"Мариуполь" – "Заря" – Владимир Новохатный (Киев)

"Александрия" – "Минай" – Виталий Романов (Днепр)

"Львов" – "Колос" – Виктор Копиевский (Кропивницкий)

21 февраля (воскресенье)

"Ингулец" – "Ворскла" – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

"Шахтер" – "Рух" – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Сергей Бойко (Киевская область)

"Десна" – "Динамо" – Игорь Пасхал (Херсон), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)

22 февраля (понедельник)

"Олимпик" – "Днепр-1" – Дмитрий Кривушкин (Харьков), арбитр ВАР – Денис Шурман (Киевская область)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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