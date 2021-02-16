Цыганык: Получается, что по мнению Шахтера, все украинские тренеры – клоуны

Журналист Игорь Цыганик раскритиковал позицию " Шахтера ", после того, как главный тренер "горняков" не был включен в тройку претендентов на звание лучшего тренера Украины 2020 года.

"УАФ проводит все совместно с профсоюзами. Каждый тренер профессионального клуба в Украине (Вторая лига, Первая лига, УПЛ) имел право назвать свой вариант лучшего тренера Украины. Они определили тройку претендентов.

Вся эта обида "Шахтера" должна быть направлена ​​ко всему тренерскому цеху Украины. Это тренеры голосовали, а тренеров не обманешь, потому что они профессионалы своего дела, которые умеют дифференцировать возможности и результаты. И, наверное, они не увидели в Каштру чего-то экстраординарного, что он сделал в этом сезоне, чтобы поставить его даже в тройку.

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Получается, что все украинские футбольные тренеры – клоуны, по мнению "Шахтера". Что они не могут определить, не могут разобраться, и только в "Шахтере" понимают, где правильно и где неправильно. Так нельзя. Вы сначала разберитесь, кто голосовал. Ты не купишь всех тренеров, потому что каждый выбирал одну фамилию. Для тренера работа коуча не заключается только в том, что есть успех, но и в воспитании футболистов и в определенном дифференцировании возможностей и результатов. Это работа, когда ты проявляешь свой талант, а не используешь только лучших футболистов с лучшими возможностями. Поэтому мне эта обида "Шахтера" кажется странной", – сказал Цыганык.