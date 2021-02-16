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Цыганык: Получается, что по мнению Шахтера, все украинские тренеры – клоуны
Возвращаемся к горячей теме лучшего тренера Украины-2020
Tribuna
Журналист Игорь Цыганик раскритиковал позицию "
"УАФ проводит все совместно с профсоюзами. Каждый тренер профессионального клуба в Украине (Вторая лига, Первая лига, УПЛ) имел право назвать свой вариант лучшего тренера Украины. Они определили тройку претендентов.
Вся эта обида "Шахтера" должна быть направлена ко всему тренерскому цеху Украины. Это тренеры голосовали, а тренеров не обманешь, потому что они профессионалы своего дела, которые умеют дифференцировать возможности и результаты. И, наверное, они не увидели в Каштру чего-то экстраординарного, что он сделал в этом сезоне, чтобы поставить его даже в тройку.
Получается, что все украинские футбольные тренеры – клоуны, по мнению "Шахтера". Что они не могут определить, не могут разобраться, и только в "Шахтере" понимают, где правильно и где неправильно. Так нельзя. Вы сначала разберитесь, кто голосовал. Ты не купишь всех тренеров, потому что каждый выбирал одну фамилию. Для тренера работа коуча не заключается только в том, что есть успех, но и в воспитании футболистов и в определенном дифференцировании возможностей и результатов. Это работа, когда ты проявляешь свой талант, а не используешь только лучших футболистов с лучшими возможностями. Поэтому мне эта обида "Шахтера" кажется странной", – сказал Цыганык.
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