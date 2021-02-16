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Цыганык: Получается, что по мнению Шахтера, все украинские тренеры – клоуны

Премьер-лига
(6 голосов)

Возвращаемся к горячей теме лучшего тренера Украины-2020

Цыганык: Получается, что по мнению Шахтера, все украинские тренеры – клоуны

Tribuna

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик раскритиковал позицию "Шахтера", после того, как главный тренер "горняков" не был включен в тройку претендентов на звание лучшего тренера Украины 2020 года.

"УАФ проводит все совместно с профсоюзами. Каждый тренер профессионального клуба в Украине (Вторая лига, Первая лига, УПЛ) имел право назвать свой вариант лучшего тренера Украины. Они определили тройку претендентов.

Вся эта обида "Шахтера" должна быть направлена ​​ко всему тренерскому цеху Украины. Это тренеры голосовали, а тренеров не обманешь, потому что они профессионалы своего дела, которые умеют дифференцировать возможности и результаты. И, наверное, они не увидели в Каштру чего-то экстраординарного, что он сделал в этом сезоне, чтобы поставить его даже в тройку.

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Получается, что все украинские футбольные тренеры – клоуны, по мнению "Шахтера". Что они не могут определить, не могут разобраться, и только в "Шахтере" понимают, где правильно и где неправильно. Так нельзя. Вы сначала разберитесь, кто голосовал. Ты не купишь всех тренеров, потому что каждый выбирал одну фамилию. Для тренера работа коуча не заключается только в том, что есть успех, но и в воспитании футболистов и в определенном дифференцировании возможностей и результатов. Это работа, когда ты проявляешь свой талант, а не используешь только лучших футболистов с лучшими возможностями. Поэтому мне эта обида "Шахтера" кажется странной", – сказал Цыганык.

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В статье: Игорь Цыганык Шахтер (Донецк) Футбольные звезды Украины Луиш Каштру
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(6 голосов)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (15)
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янковский ян (Запорожье)
16.02.2021 в 22:26
Как в анекдоте. Вам нравятся клоуны? В цирке, или вокруг?
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0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 22:15
Беженцы слова Цыгыныка не читали... Но гневно осуждают...Выходцы из Шапито...
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0
0
Одіссей (Донецьк)
16.02.2021 в 21:59
Клоуны из 95 квартала.
Ответить
+2
-2
Tom Valentine (Bolintci)
16.02.2021 в 21:51
Всем "профессионалам" глубоко наплевать на достижения Каштру. Главное - хайп.
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+3
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 21:37
Молодец ! Правильно все сказал ! Я даже не ожидал от Цыганика ...
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+7
-8
Lion Killer (Львів)
16.02.2021 в 21:36
я думав в нас в країні один клоун шарій, а тут ше циганик потрапив в цю престижну міні категорію.
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+12
-6
Po4eson (Одесса)
16.02.2021 в 21:40
Клоунов у нас гораздо больше, к сожалению.
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+3
-2
lucky_guy
16.02.2021 в 21:49
В точку!
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+2
-4
sergkir
16.02.2021 в 22:04
Ещё и ты клоун!!!
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+1
-3
Acsakal (Kharkov)
16.02.2021 в 22:17
А мене дивують не стільки провокативні висловлювання безробітнього телеведучого, скільки винесення сайтом в заголовок суперпровокативного висловлювання. Де і коли хоча би хтось з представників Шахтаря називав організаторів рейтингу "клоунами"? Якщо це вигадка Циганика, то її мета та сама, яка була в Мауглі, коли той підбурював Каа напасти на зграю мавп: "То як вони мене називали?" - "Земляним черв'яком! Земляним черв'яком!" Але я навіть не певний, що дійсно Циганик говорив те, шо винесено в заголовок, бо в самому тексті ніяких натяків на це немає.
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+1
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 22:26
Так ты же сейчас таким же занимаешся....
0
0
Oлeкcин (Н.)
16.02.2021 в 21:36
Получается, что, по мнению всех украинцев, нежурналист Цыгавнюк - клоун.
Ответить
+9
-7
avatar
Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 21:39
Хіба ж мамка твоя винувата, що дитина її дурнуВАТА...
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+6
-5
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.02.2021 в 22:11
Олексин - жертва аналов хвутбол, с травмой того места, где у людей голова :)
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+2
0
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Просто Квашин (Харьков)
16.02.2021 в 22:28
Там все намного хуже... Он целый день под разными никами провоцирует нормальных людей... Толи упоротый ватник, толи извращенец....
0
0


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