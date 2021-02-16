Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бетао о расизме в Украине: Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь
Но в целом, Киев бразильцу очень нравился
Экс-защитник "
"Я очень полюбил Киев. Это прекрасное место для жизни, особенно в теплое время года. Единственный минус - расизм. Но это проблема не только Украины, но всемирная. В Бразилии расизма не меньше.
В Украине я сталкивался с неприятием темнокожих. Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь. Люди видели меня рядом с красивой женщиной, смотрели на меня, потом на машину, потом опять на жену, и так несколько раз. Правда, ничего не говорили.
Однажды на рынке я случайно задел девочку. Извинился. На русском языке. Маленькая девочка была с бабушкой. Она в недоумении посмотрела на меня, а потом, когда я уже уходил, услышал, как она сказала: "Черный человек говорит по-русски". Я вернулся, посмотрел на нее, рассмеялся и пошел дальше", - сказал Бетао.
Популярное сейчас
- В CAS прошли слушания по делу Украина против УЕФА, но решения суда еще нет
- Швейцарский эксперт: Буду очень удивлен, если решение про техническое поражение Украины будет отменено
- Ракицкий: Луческу вывел Динамо в ЛЧ и лидирует в УПЛ. Не знаю, что еще нужно болельщикам
- Слухи о Сухоцком и Шарпаре, новичок Прикарпатья. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО