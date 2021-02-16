Бетао о расизме в Украине: Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь

Экс-защитник " Динамо " бразилец Бетао, который играл за киевский клуб с 2008 по 2013-й год, вспомнил плюсы и минусы жизни в столице Украины.

"Я очень полюбил Киев. Это прекрасное место для жизни, особенно в теплое время года. Единственный минус - расизм. Но это проблема не только Украины, но всемирная. В Бразилии расизма не меньше.

В Украине я сталкивался с неприятием темнокожих. Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь. Люди видели меня рядом с красивой женщиной, смотрели на меня, потом на машину, потом опять на жену, и так несколько раз. Правда, ничего не говорили.

Однажды на рынке я случайно задел девочку. Извинился. На русском языке. Маленькая девочка была с бабушкой. Она в недоумении посмотрела на меня, а потом, когда я уже уходил, услышал, как она сказала: "Черный человек говорит по-русски". Я вернулся, посмотрел на нее, рассмеялся и пошел дальше", - сказал Бетао.