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Бетао о расизме в Украине: Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь

Премьер-лига
(1 голосов)

Но в целом, Киев бразильцу очень нравился

Бетао о расизме в Украине: Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь

Новина українською

Экс-защитник "Динамо" бразилец Бетао, который играл за киевский клуб с 2008 по 2013-й год, вспомнил плюсы и минусы жизни в столице Украины.

"Я очень полюбил Киев. Это прекрасное место для жизни, особенно в теплое время года. Единственный минус - расизм. Но это проблема не только Украины, но всемирная. В Бразилии расизма не меньше.

В Украине я сталкивался с неприятием темнокожих. Моя жена блондинка, я темнокожий, и это подливало масла в огонь. Люди видели меня рядом с красивой женщиной, смотрели на меня, потом на машину, потом опять на жену, и так несколько раз. Правда, ничего не говорили.

Однажды на рынке я случайно задел девочку. Извинился. На русском языке. Маленькая девочка была с бабушкой. Она в недоумении посмотрела на меня, а потом, когда я уже уходил, услышал, как она сказала: "Черный человек говорит по-русски". Я вернулся, посмотрел на нее, рассмеялся и пошел дальше", - сказал Бетао.

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В статье: Бетао Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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Acsakal (Kharkov)
16.02.2021 в 22:27
У жодному зі спогадів Бетао я не побачив і натяку на расизм. Маленька дівчинка взагалі не може знати, що це таке, і вона звернула увагу лише на незвичне для неї. Та сама реакція була би, якби Бетао був білошкірим, але ходив по ринку, припустимо, в жіночому купальнику.
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
16.02.2021 в 22:16
Ну завидовали красивой жене и дорогой машине, в чем расизм? :)
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