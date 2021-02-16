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Технологии на марше. Стало известно, почему на матче Минай - Львов использовался электрочайник
В любом случае, матч состоялся
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На минувших выходных стартовал 14-й тур
Во время предматчевой подготовки в кадр попал эпизод, как работники ужгородского стадиона использовали на поле электрочайник.
Эксперты долго ломали головы о назначении девайса, и в конце концов, разгадали загадку.
Дело в том, что базовая разметка была сделана еще до того, как газон заблаговременно накрыли специальной пленкой, принимая во внимание капризы погоды. Когда же за 2,5 часа до начала поединка ее убрали, оказалось, что в нескольких местах не обойтись без обновления разметки. Но поскольку температура была минусовая, то краска – загустела. Пришлось воспользоваться горячей водой из электрочайника, а затем пришел черед механизма для нанесения разметки.
Отмечается, что несмотря на нерабочее состояние системы подогрева на "Авангарде, качество газона не вызывало нареканий и у футболистов "Миная" и "Львова" была возможность не только продемонстрировать свое умение, но и избежать травм.
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