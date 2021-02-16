Хавбек Олимпика: Никогда в жизни мне не приходилось играть при такой температуре, просто безумие

Полузащитник " Олимпика " Фабрисио Альваренга поделился своими впечатлениями от игры 14-го тура УПЛ с Динамо (1:3), в котором хавбек отличился забитым голом.

"Мы хорошо действовали в первом тайме, контролировали передвижение соперника. Но после перерыва подсели и потеряли концентрацию во многих эпизодах при игре в обороне.

Динамо же, наоборот, добавило и в середине второй половины игры выдало очень сильный отрезок. Они создали сразу несколько 100%-х моментов подряд у наших ворот. Тем не менее, до первого удаления счет оставался ничейным и, казалось, мы сможем дотерпеть. Да и неплохо удавалось выбегать в атаку...

Второе удаление, а за ним и третий гол поставили точку в матче. В целом я доволен игрой, которую мы показали. Мы увидели, что способны противостоять на равных такой команде, как "Динамо". Результат матча решили детали. Уверен, этот матч придаст нам уверенности на будущие поединки.

Погода? Никогда в жизни мне не приходилось играть при такой температуре, просто безумие", - сказал Альваренга.