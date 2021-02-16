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Transfermarkt: Шахтер в топ-10 клубов мира по числу трофеев в XXI веке

Премьер-лига
(1 голосов)

Впереди Аль-Ахли и Линкольн Ред Импс

Transfermarkt: Шахтер в топ-10 клубов мира по числу трофеев в XXI веке

Новина українською

Известный немецкий статистический портал Transfermarkt составил рейтинг лучших клубов мира XXI века по числу завоеванных трофеев.

Вошел в десятку и донецкий "Шахтер", который с 33 трофеями занял 7-е место.

Возглавляет рейтинг египетский "Аль-Ахли", у которого 45 трофеев.

Лучшие клубы мира по числу трофеев в XXI веке:

1. "Аль-Ахли" (Египет) – 45

2. "Бавария" (Германия) – 44

3. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – 40

4. "Порту" (Португалия) – 35

4. "Барселона" (Испания) – 34

6. "Селтик" (Шотландия) – 34

7. "Шахтер" (Украина) – 33

8. "Окленд Сити" (Новая Зеландия) – 33

9. "Реал" (Испания) – 30

10. "ПСЖ" (Франция) – 30

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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ProstoFAN (Донецк)
17.02.2021 в 00:02
квашин, не спи, давай бухти что-нибудь
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