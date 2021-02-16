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Transfermarkt: Шахтер в топ-10 клубов мира по числу трофеев в XXI веке
Впереди Аль-Ахли и Линкольн Ред Импс
Известный немецкий статистический портал Transfermarkt составил рейтинг лучших клубов мира XXI века по числу завоеванных трофеев.
Вошел в десятку и донецкий "Шахтер", который с 33 трофеями занял 7-е место.
Возглавляет рейтинг египетский "Аль-Ахли", у которого 45 трофеев.
Лучшие клубы мира по числу трофеев в XXI веке:
1. "Аль-Ахли" (Египет) – 45
2. "Бавария" (Германия) – 44
3. "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – 40
4. "Порту" (Португалия) – 35
4. "Барселона" (Испания) – 34
6. "Селтик" (Шотландия) – 34
7. "
8. "Окленд Сити" (Новая Зеландия) – 33
9. "Реал" (Испания) – 30
10. "ПСЖ" (Франция) – 30
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