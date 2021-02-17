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Бразильский форвард: Львов будет бороться за место в ТОП-6

Премьер-лига
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Он успел отметиться дублем

Бразильский форвард: Львов будет бороться за место в ТОП-6

фото - ПФК Львов

Новина українською

Бразильский футболист ПФК "Львова" Альваро Тавареш рассказал о возвращении во львовский клуб с аренды. Он успел отметиться дублем в первом официальном матче против "Миная" (2:1).

- На радость одним и к сожалению другим, мне удалось вернуться очень хорошо. Я был искренне рад своим голам и потому, что удалось в итоге победить. Впрочем, это уже позади. Мне нужно продолжать работать, чтобы забить еще больше голов и сделать результативных передач.

- Большая и изнурительная вторая часть сезона впереди. Как думаешь, что "Львову" нужно сделать, чтобы выполнить свои задачи и сохранить место в УПЛ?

- Нас ждет много матчей и много потенциальных очков, которые можем заработать. Мы не будем бороться с такой целью, чтобы остаться в УПЛ. Будем бороться за то, чтобы выйти в топ-6. У нас отличный тренер, прекрасная команда и правильно выбранное направление. Именно поэтому, все могут быть уверены в том, что поборемся за как можно более высокие места.

Напомним, что Альваро Тавареш выступал за азербайджанскую "Кешлу", где забил один мяч в шести матчах.

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В статье: Алваро Тавареш ПФК Львов
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Источник:
ПФК Львов

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