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Виктор Скрипник: Приятно, что работу тренеров профессионально оценивают

Премьер-лига
(2 голосов)

К награде он отнесся абсолютно спокойно

Виктор Скрипник: Приятно, что работу тренеров профессионально оценивают

фото - фейсбук Зари

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу в конкурсе "Футбольні зірки України".

- К победе отношусь абсолютно спокойно. Приятно, что работу тренеров профессионально оценивают. Но отмечу, что интересно было следить и за другими номинациями.

Мне и моим близким приятно, и я ассоциирую это с тем, что именно "Заря" Луганск получила этот титул. Не лично я. Это награда за тот проведённый тяжёлый, интенсивный, напряжённый, но, в то же время, результативный для всех нас год.

Я благодарен всем нашим работникам клуба, моим коллегам из тренерского штаба и, безусловно, ребятам, которые целый год старались для достижения результата. Работали для всех нас.

"Динамо" и "Шахтёр" - законодатели нашей футбольной моды, но приятно, когда побеждает "Заря" и показывает достойный уровень конкуренции.

- Считаете ли вы эту победу мотивацией для будущих достижений?

- Самоцели такой нет. На каждую игру мы выходим побеждать. Если не достигаем нужного результата, делаем выводы и проводим работу над ошибками.

У нас достаточно интенсивный чемпионат с хорошими соперниками.

- Как вы относитесь к такому раннему старту чемпионата и отличается ли подготовка в зимних условиях от стандартного подготовительного процесса?

- Мы готовы работать в разных условиях. Не погода зависит от нас, а мы от неё. Погодные условия для всех одинаковые. А по поводу старта есть решение, когда играть, и мы работаем, согласно этому решению. Наша задача – показывать, что мы можем играть в любых условиях и мы это продемонстрировали в первой игре. Останавливаться не будем. Готовимся, стараемся. А игра на футбольном поле всё покажет.

Напомним, что Виктор Скрипник получил награду лучшего тренера украинской команды.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
17.02.2021 в 13:28
на каналах Ф1\2\3 в Великом футболе ведущий и др. эксперты выражали своё недовольство всей процедурой выдвижения лучшего тренера. по их мнению только тренер Шахтера самый-самый.
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