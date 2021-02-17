Виктор Скрипник: Приятно, что работу тренеров профессионально оценивают

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал победу в конкурсе "Футбольні зірки України".

- К победе отношусь абсолютно спокойно. Приятно, что работу тренеров профессионально оценивают. Но отмечу, что интересно было следить и за другими номинациями.

Мне и моим близким приятно, и я ассоциирую это с тем, что именно "Заря" Луганск получила этот титул. Не лично я. Это награда за тот проведённый тяжёлый, интенсивный, напряжённый, но, в то же время, результативный для всех нас год.

Я благодарен всем нашим работникам клуба, моим коллегам из тренерского штаба и, безусловно, ребятам, которые целый год старались для достижения результата. Работали для всех нас.

"Динамо" и "Шахтёр" - законодатели нашей футбольной моды, но приятно, когда побеждает "Заря" и показывает достойный уровень конкуренции.

- Считаете ли вы эту победу мотивацией для будущих достижений?

- Самоцели такой нет. На каждую игру мы выходим побеждать. Если не достигаем нужного результата, делаем выводы и проводим работу над ошибками.

У нас достаточно интенсивный чемпионат с хорошими соперниками.

- Как вы относитесь к такому раннему старту чемпионата и отличается ли подготовка в зимних условиях от стандартного подготовительного процесса?

- Мы готовы работать в разных условиях. Не погода зависит от нас, а мы от неё. Погодные условия для всех одинаковые. А по поводу старта есть решение, когда играть, и мы работаем, согласно этому решению. Наша задача – показывать, что мы можем играть в любых условиях и мы это продемонстрировали в первой игре. Останавливаться не будем. Готовимся, стараемся. А игра на футбольном поле всё покажет.