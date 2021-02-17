Заря приступила к тренировкам перед матчем с Мариуполем

После встречи с Десной" луганская "Заря" получила один выходной день. И уже вчера "чёрно-белые" приступили к тренировкам в рамках подготовки к игре с "Мариуполем".

Поскольку погодные условия сейчас не самые благоприятные, команда проводит тренировочный процесс как на учебно-тренировочной базе, так и на стадионе "Торпедо" в Запорожье.

Тренировка во вторник была разделена на две части. Первая из них была проведена в спортивном зале, а вторая – на зелёном поле.



Во время первой части тренировки команда была разбита по спортивным станциям, отрабатывая различные упражнения.

Выйдя на поле к команде обратился генеральный директор ФК "Заря" Станислав Оганов, тепло поздравив Виктора Скрипника и Шахаба с победой в номинациях "Футбольні зірки України", а Дмитрия Иванисеню – с созданием семьи.



После этого началась, непосредственно, сама тренировка на футбольном поле.

Что касается настроения ребят, то оно, безусловно, положительное после столь важной победы над "Десной".

Напомним, что в эту субботу, 20 февраля, в рамках 15-го тура УПЛ луганская "Заря" сыграет с "Мариуполем".