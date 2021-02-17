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Заря приступила к тренировкам перед матчем с Мариуполем
Тренировочный процесс был разделен на 2 части
фото - фейсбук Зари
После встречи с Десной" луганская "Заря" получила один выходной день. И уже вчера "чёрно-белые" приступили к тренировкам в рамках подготовки к игре с "Мариуполем".
Поскольку погодные условия сейчас не самые благоприятные, команда проводит тренировочный процесс как на учебно-тренировочной базе, так и на стадионе "Торпедо" в Запорожье.
Тренировка во вторник была разделена на две части. Первая из них была проведена в спортивном зале, а вторая – на зелёном поле.
Во время первой части тренировки команда была разбита по спортивным станциям, отрабатывая различные упражнения.
Выйдя на поле к команде обратился генеральный директор ФК "Заря" Станислав Оганов, тепло поздравив Виктора Скрипника и Шахаба с победой в номинациях "Футбольні зірки України", а Дмитрия Иванисеню – с созданием семьи.
После этого началась, непосредственно, сама тренировка на футбольном поле.
Что касается настроения ребят, то оно, безусловно, положительное после столь важной победы над "Десной".
Напомним, что в эту субботу, 20 февраля, в рамках 15-го тура УПЛ луганская "Заря" сыграет с "Мариуполем".
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