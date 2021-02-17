Монзуль снова отдыхает. Судейские назначения на 15-й тур УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2020/2021.

15 тур

20.02.2021

"Мариуполь" - "Заря". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 14.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев), ассистенты арбитра - Клименко Т.А. (Киев), Холодинский А.В. (Харьковская обл.), Четвертый арбитр - Серпутько Г.А. (Одесса), наблюдатель арбитража - Кран А.В. (Харьков). Делегат УАФ / офицер безопасности УАФ - Бондаренко Ю.В. (Херсонская обл.).

"Александрия" - "Минай". Александрия. КСК "Ника". 17.00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), ассистенты арбитра - скоблят В.С. (Киев), Марулин С.Ю. (Херсонская обл.), Четвертый арбитр - Соловьян А.Н. (Киев), наблюдатель арбитража - Покидько И.Р. (Полтава). Делегат УАФ / офицер безопасности УАФ - Бессмертный В.А. (Кропивницкий).

"Львов" - "Колос". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), ассистенты арбитра - Оганесян Д.К. (Луганск), Чос М.В. (Киев), четвертый арбитр - Кривоносов Н.А. (Киев), наблюдатель арбитража - Хиблин И.М. (Хмельницкий). Делегат УАФ / офицер безопасности УАФ - Кузнецов М.С. (Хмельницкий).

21.02.2021

"Ингулец" - "Ворскла". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 14.00. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), ассистенты арбитра - Данильченко Е.А. (Луганск), Чертоляс М.В. (Херсон), четвертый арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), наблюдатель арбитража - Дзюба С.М. (Киев). Делегат УАФ / офицер безопасности УАФ - Мармач Ю.А. (Полтава).

"Шахтер" - "Рух". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Ассистенты арбитра - Беркут А.А. (Сумы), Романов Д.М. (Днепр), четвертый арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), наблюдатель арбитража - Геренда Е.Б. (Калуш). Арбитр ВАА - Бойко С.М. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Скрипка А.М. (Кропивницкий), наблюдатель ВАА - Лисенчук С. (Киев). Делегат УАФ / офицер безопасности УАФ - Прокопович В. (Чернигов).

"Десна" - "Динамо". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 19.30. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), ассистенты арбитра - Корнийко А.С. (Миргород), Матяш В.В. (Донецк), четвертый арбитр - Шандор А.А. (Львов), наблюдатель арбитража - Курганов В.В. (Александрия). Арбитр ВАА - Коваленко А.А. (Полтава), ассистент ВАА - Володин В.В. (Херсон), наблюдатель ВАА - Ярмолинский Л.М. (Киевская обл.). Делегат УАФ / офицер безопасности УАФ - Прохорович А.В. (Сумы).

22.02.2021

"Олимпик" - "Днепр-1". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 19.00. Арбитр - Кривушкин Д.В. (Харьков), ассистенты арбитра - Жуков А.В. (Харьков), Высоцкий В.А. (Запорожье), четвертый арбитр - Деревинский А.А. (Киев), наблюдатель арбитража - Дердо В.Г. (Черноморск). Арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.), Ассистент ВАА - Шлончак С.М. (Черкассы), наблюдатель ВАА - Швецов В.Б. (Одесса). Делегат УАФ / офицер безопасности УАФ - Симонов Г.Ф. (Киев).

Напомним, что лучший арбитр 2020 года - Екатерина Монзуль не получает назначения уже два тура подряд. В матче 14-го тура она не работала.