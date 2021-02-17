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Аренда Назария Русина в Легию практически согласована

Премьер-лига
(1 голосов)

До декабря 2021 года

Аренда Назария Русина в Легию практически согласована

Новина українською

Аренда форварда киевлян Назария Русина практически согласована с варшавской "Легией". 22-летний украинец присоединится к новой команде в ближайшее время.

Аренда будет рассчитана до декабря 2021 года.

До закрытия трансферного окна в Польше (24 февраля) "Легия" также намерена подписать атакующего полузащитника. В шорт-лист польского клуба входит игрок "Зари" Владислав Кабаев, но луганский клуб отрицает факт переговоров.

Напомним, что защитник "Динамо" Артем Шабанов вскоре присоединится к варшавской "Легии" на правах полугодичной аренды.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Польша) Назарий Русин
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Источник:
ТаТоТаке

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