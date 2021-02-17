В УАФ объяснили, почему Монзуль не получала назначения на матчи УПЛ

В пресс-релизе от 17 февраля 2021 Комитет арбитров УАФ сообщает о том, что арбитр Екатерина Монзуль участвует в международных мероприятиях (12-13 февраля - семинар УЕФА по применению VAR и 19 февраля - матч группового этапа квалификации Евро-2022 среди женщин Финляндия - Португалия).

В связи с указанным выше Комитет арбитров УАФ временно не назначает Екатерину Монзуль на матчи украинской Премьер-лиги.

Напомним, что ранее Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура УПЛ. Среди них не было Екатерины Монзуль.