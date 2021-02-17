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В УАФ объяснили, почему Монзуль не получала назначения на матчи УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Она не получала назначения два тура подряд

В УАФ объяснили, почему Монзуль не получала назначения на матчи УПЛ

ФК Маріуполь

Новина українською

В пресс-релизе от 17 февраля 2021 Комитет арбитров УАФ сообщает о том, что арбитр Екатерина Монзуль участвует в международных мероприятиях (12-13 февраля - семинар УЕФА по применению VAR и 19 февраля - матч группового этапа квалификации Евро-2022 среди женщин Финляндия - Португалия).

В связи с указанным выше Комитет арбитров УАФ временно не назначает Екатерину Монзуль на матчи украинской Премьер-лиги.

Напомним, что ранее Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 15-го тура УПЛ. Среди них не было Екатерины Монзуль.

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В статье: УПЛ Екатерина Монзуль
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Источник:
УАФ

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