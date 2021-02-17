Суркис: Клоунада. Сравнивать гол Вереса с голом ван Бастена - тогда я Пеле

Президент " Динамо " Игорь Суркис в интервью ТК "Футбол" выразил свое несогласие с победителем в номинации лучший гол 2020 года в Украине. Напомним, им стал игрок Вереса Геннадий Пасич, который забил красивый гол в Первой Лиге.

"Я узнавал, подписывал ли в клубе кто-то какие-то списки. Обычно я вижу списки номинантов на лучшего игрока, тренера, судью. В этот раз я ничего не видел. И как проходило голосование, мне непонятно. Со мной всегда согласовывают генеральный директор, заместитель гендиректора, показывает все эти номинации, и мы решаем, кто достоит какого-то звания.

То же самое я могу сказать о лучшем голе 2020 года. Я не говорю, что это обязательно должен быть гол Цыганкова. Может, это должен быть гол Малиновского. Но по важности для всей страны, когда Цыганков забил гол и мы обыграли Испанию, наверное, это самый важный исторический гол. А устраивать клоунаду и сравнивать гол "Вереса" с голом ван Бастена... Тогда я Пеле", - заявил Игорь Суркис.

Гол Пасича: