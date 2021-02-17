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Суркис: Клоунада. Сравнивать гол Вереса с голом ван Бастена - тогда я Пеле

Премьер-лига
(1 голосов)

Все не то и все на так

Суркис: Клоунада. Сравнивать гол Вереса с голом ван Бастена - тогда я Пеле

Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис в интервью ТК "Футбол" выразил свое несогласие с победителем в номинации лучший гол 2020 года в Украине. Напомним, им стал игрок Вереса Геннадий Пасич, который забил красивый гол в Первой Лиге.

"Я узнавал, подписывал ли в клубе кто-то какие-то списки. Обычно я вижу списки номинантов на лучшего игрока, тренера, судью. В этот раз я ничего не видел. И как проходило голосование, мне непонятно. Со мной всегда согласовывают генеральный директор, заместитель гендиректора, показывает все эти номинации, и мы решаем, кто достоит какого-то звания.

То же самое я могу сказать о лучшем голе 2020 года. Я не говорю, что это обязательно должен быть гол Цыганкова. Может, это должен быть гол Малиновского. Но по важности для всей страны, когда Цыганков забил гол и мы обыграли Испанию, наверное, это самый важный исторический гол. А устраивать клоунаду и сравнивать гол "Вереса" с голом ван Бастена... Тогда я Пеле", - заявил Игорь Суркис.

Гол Пасича:

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Верес (Ровно) Геннадий Пасич Футбольные звезды Украины
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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royalstas (Вінниця)
17.02.2021 в 19:03
Не слухайте цього сепара гол красивий і заслуженно переміг.
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+1
-3
avatar
Просто Квашин (Харьков)
17.02.2021 в 19:11
Вінниця - чудове українське місто...Але в сім"ї не без урода... Не слухайте біженця-сепара...Вони зараз активно маскуються під нас.. Плешивий фюрер навчив... Але буває, що бидло не може знайти аналог "порєбріка" і тоді вони паляться...
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+1
-1
Одіссей (Донецьк)
17.02.2021 в 18:22
У меня такое впечатление что УАФ проводило телефонне опитування за допомогою ....испорченного телефона.
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
17.02.2021 в 18:38
если кто-то зажигает звёзды, значит это кому-то надо...
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+3
-1
alex.belogubko (одесса)
17.02.2021 в 18:06
Авагимян с ЧО лучше забил
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+4
-1
xapyga (Запорожье)
17.02.2021 в 19:08
кстати да,голы похожие но у ЧО на порядок красивее
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+1
-1


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