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Суркис: Клоунада. Сравнивать гол Вереса с голом ван Бастена - тогда я Пеле
Все не то и все на так
Олександр Приходько
Президент "
"Я узнавал, подписывал ли в клубе кто-то какие-то списки. Обычно я вижу списки номинантов на лучшего игрока, тренера, судью. В этот раз я ничего не видел. И как проходило голосование, мне непонятно. Со мной всегда согласовывают генеральный директор, заместитель гендиректора, показывает все эти номинации, и мы решаем, кто достоит какого-то звания.
То же самое я могу сказать о лучшем голе 2020 года. Я не говорю, что это обязательно должен быть гол Цыганкова. Может, это должен быть гол Малиновского. Но по важности для всей страны, когда Цыганков забил гол и мы обыграли Испанию, наверное, это самый важный исторический гол. А устраивать клоунаду и сравнивать гол "Вереса" с голом ван Бастена... Тогда я Пеле", - заявил Игорь Суркис.
Гол Пасича:
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