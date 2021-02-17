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Каштру: Я знаю, что буду работать и в следующем году. Где - посмотрим дальше
Контракт тренера заканчивается летом
ФК Шахтер
Главный тренер "
- Ваш контракт с "Шахтером" истекает летом? Ваша инициатива пока не продлевать его или вам не предлагали новую сделку?
Этот вопрос не заставляет меня переживать. Сейчас нужно настраиваться только на работу. Наши мысли только о завтрашнем матче. Ни в коем случае я не буду сейчас думать о своем контракте. Я знаю, что буду работать в следующем году. Где - посмотрим дальше. Наша задача провести хороший матч против "Маккаби" и увезти достойную победу.
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