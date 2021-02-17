Каштру: Я знаю, что буду работать и в следующем году. Где - посмотрим дальше

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру перед выездным матчем 1/16 финала Лиги Европы с "Маккаби" ответил на вопрос о своем контракте, который заканчивается этим летом.

- Ваш контракт с "Шахтером" истекает летом? Ваша инициатива пока не продлевать его или вам не предлагали новую сделку?

Этот вопрос не заставляет меня переживать. Сейчас нужно настраиваться только на работу. Наши мысли только о завтрашнем матче. Ни в коем случае я не буду сейчас думать о своем контракте. Я знаю, что буду работать в следующем году. Где - посмотрим дальше. Наша задача провести хороший матч против "Маккаби" и увезти достойную победу.