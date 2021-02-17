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Определен лучший арбитр 14-го тура Favbet Лиги
Второе признание для этого рефери в сезоне
ФК Шахтар
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
В четырнадцатом туре за звание лучшего развернулась острая конкуренция. Без грубых ошибок отсудили большинство рефери в поле. Но лучшим эксперты признали Игоря Пасхала (матч "Колос" - "Шахтер", 0:0), ведь он принял несколько сложных, но правильных решений. Однажды даже вопреки установок арбитра ВАР.
Игорь Пасхал никого в матче не удалил, пенальти не назначал. Показал шесть желтых карточек (все – игрокам "Колоса").
Для Игоря Пасхала это второе подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й и 11-й туры), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й тур), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й тур), Ярослав Козык (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур), Игорь Пасхал (10-й тур), Виктор Копиевский (12-й тур) и Алексей Деревинский (13-й тур).
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