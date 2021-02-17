Определен лучший арбитр 14-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В четырнадцатом туре за звание лучшего развернулась острая конкуренция. Без грубых ошибок отсудили большинство рефери в поле. Но лучшим эксперты признали Игоря Пасхала (матч "Колос" - "Шахтер", 0:0), ведь он принял несколько сложных, но правильных решений. Однажды даже вопреки установок арбитра ВАР.

Игорь Пасхал никого в матче не удалил, пенальти не назначал. Показал шесть желтых карточек (все – игрокам "Колоса").