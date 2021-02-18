  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболисту Динамо сегодня предстоит операция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболисту Динамо сегодня предстоит операция

Премьер-лига
(1 голосов)

Без хирургического вмешательства никак

Футболисту Динамо сегодня предстоит операция

Новина українською

Легионеру киевского "Динамо" Тудору Белуце сегодня предстоит операция на ноге. Об этом сообщает Meta-ratings.

Румынский игрок еще в январе на сборах в Турции пожаловался на боли в пятой плюсневой кости. 21-летнему футболисту наложили лангету, он носил ее и использовал костыли. Динамика реабилитации показала, что румын нуждается в хирургическом вмешательстве.

Напомним, что Белуце перешел в киевский клуб в октябре на правах аренды из "Брайтона". 21-летний полузащитник сыграл три матча за киевский клуб, причем суммарно провел на поле только восемь минут.

Читайте также Вербич и Гармаш не помогут Динамо в первом матче с Брюгге
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Тудор Белуце
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...