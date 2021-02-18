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Футболисту Динамо сегодня предстоит операция
Без хирургического вмешательства никак
Легионеру киевского "Динамо" Тудору Белуце сегодня предстоит операция на ноге. Об этом сообщает Meta-ratings.
Румынский игрок еще в январе на сборах в Турции пожаловался на боли в пятой плюсневой кости. 21-летнему футболисту наложили лангету, он носил ее и использовал костыли. Динамика реабилитации показала, что румын нуждается в хирургическом вмешательстве.
Напомним, что Белуце перешел в киевский клуб в октябре на правах аренды из "Брайтона". 21-летний полузащитник сыграл три матча за киевский клуб, причем суммарно провел на поле только восемь минут.
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