Рух объявил о наборе тренеров в Академию

Летом этого года Академия футбольного клуба "Рух" начнет свою работу. Поэтому клуб в поисках талантливых детских тренеров.

Каждый, кто хочет и готов развиваться и работать вместе со львовским клубом над развитием одной из лучших футбольных академий не только в Украине, но и в Европе имеет шанс пройти отбор и попасть в "желто-черную" семью.

Для подачи резюме необходимо ответить на вопросы анкеты на официальном сайте клуба.