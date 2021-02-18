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Рух объявил о наборе тренеров в Академию
Клуб в поисках специалистов
фото - ФК Рух
Летом этого года Академия футбольного клуба "Рух" начнет свою работу. Поэтому клуб в поисках талантливых детских тренеров.
Каждый, кто хочет и готов развиваться и работать вместе со львовским клубом над развитием одной из лучших футбольных академий не только в Украине, но и в Европе имеет шанс пройти отбор и попасть в "желто-черную" семью.
Для подачи резюме необходимо ответить на вопросы анкеты на официальном сайте клуба.
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Источник:ФК Рух
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