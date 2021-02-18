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Рух объявил о наборе тренеров в Академию

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб в поисках специалистов

Рух объявил о наборе тренеров в Академию

фото - ФК Рух

Новина українською

Летом этого года Академия футбольного клуба "Рух" начнет свою работу. Поэтому клуб в поисках талантливых детских тренеров.

Каждый, кто хочет и готов развиваться и работать вместе со львовским клубом над развитием одной из лучших футбольных академий не только в Украине, но и в Европе имеет шанс пройти отбор и попасть в "желто-черную" семью.

Для подачи резюме необходимо ответить на вопросы анкеты на официальном сайте клуба.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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