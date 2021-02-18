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15 тур УПЛ пройдет со зрителями
Если клубы успеют очистить трибуны от снега и организовать продажу билетов
Кабмин Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины разрешил с 18 февраля частичный доступ болельщиков на спортивные мероприятия.
По информации Meta-ratings, уже в ближайшем туре
Данная информация подтверждается киевским "Динамо", которое уже официально
Правда, многое будет зависеть от того, насколько сами клубы смогут оперативно решить вопросы с очисткой трибун от снега и организации продажи билетов.
Добавим, что в ближайшем туре матчи УПЛ состоятся в Запорожье, Александрии, Львове, Полтаве и Киеве.
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