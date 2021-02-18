15 тур УПЛ пройдет со зрителями

Кабмин Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины разрешил с 18 февраля частичный доступ болельщиков на спортивные мероприятия.

По информации Meta-ratings, уже в ближайшем туре УПЛ , который пройдет 20-21 февраля, клубы имеют право допускать зрителей на свои домашние матчи.

Данная информация подтверждается киевским "Динамо", которое уже официально пригласило болельщиков посетить матч с "Десной" , который состоится в Киеве.

Правда, многое будет зависеть от того, насколько сами клубы смогут оперативно решить вопросы с очисткой трибун от снега и организации продажи билетов.

Добавим, что в ближайшем туре матчи УПЛ состоятся в Запорожье, Александрии, Львове, Полтаве и Киеве.