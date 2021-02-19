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Возвращение легенды. Десна объявила о подписании своего бывшего футболиста
Детали контракта не разглашаются
фото - Десна
Чериговская "Десна" объявила о подписании полузащитника Евгения Чепурненко.
Пока детали контракта не разглашаются.
Отметим, что 31-летний Чепурненко уже играл в Чернигове в 2012-14 и 2015-18 годах. В 133 матчах за Десну он забил 38 голов и помог команде выйти в Первую лигу в сезоне 2012/13.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Евгений Чепурненко покинул вышгородский клуб "Диназ" из-за финансовых условий. В текущем сезоне в турнирной таблице УПЛ "Десна" находится в тройке лидеров, набрав 23 очка. Следующий свой матч команда Рябоконя сыграет с киевским "Динамо" в Киеве.
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