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Матч Александрия - Минай состоится при пустых трибунах

Премьер-лига
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Но уже 13 марта болельщики смогут поддержать свою команду

Матч Александрия - Минай состоится при пустых трибунах

Фото - УАФ

Новина українською

Матч 15-го тура УПЛ "Александрия" — "Минай", который состоится в субботу, 20-го февраля, пройдет без зрителей.

Процесс подготовки домашнего стадиона "Александрии" "Ника", после длительного периода морозов и снегопадов, требует больше времени и внимания со стороны специалистов. "Александрия", ответственно относясь к безопасности зрителей, решила провести ближайший домашний матч без болельщиков.

Следующий домашний поединок, который состоится 13-го марта, "Александрия" рассчитывает провести уже при поддержке трибун.

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В статье: ФК Александрия ФК Минай
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Источник:
Александрия

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