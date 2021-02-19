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Матч Александрия - Минай состоится при пустых трибунах
Но уже 13 марта болельщики смогут поддержать свою команду
Фото - УАФ
Матч 15-го тура УПЛ "Александрия" — "Минай", который состоится в субботу, 20-го февраля, пройдет без зрителей.
Процесс подготовки домашнего стадиона "Александрии" "Ника", после длительного периода морозов и снегопадов, требует больше времени и внимания со стороны специалистов. "Александрия", ответственно относясь к безопасности зрителей, решила провести ближайший домашний матч без болельщиков.
Следующий домашний поединок, который состоится 13-го марта, "Александрия" рассчитывает провести уже при поддержке трибун.
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