Матч Александрия - Минай состоится при пустых трибунах

Матч 15-го тура УПЛ "Александрия" — "Минай", который состоится в субботу, 20-го февраля, пройдет без зрителей.

Процесс подготовки домашнего стадиона "Александрии" "Ника", после длительного периода морозов и снегопадов, требует больше времени и внимания со стороны специалистов. "Александрия", ответственно относясь к безопасности зрителей, решила провести ближайший домашний матч без болельщиков.

Следующий домашний поединок, который состоится 13-го марта, "Александрия" рассчитывает провести уже при поддержке трибун.