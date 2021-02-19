Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Корниенко: Моя мечта - стать легендой Шахтера, провести здесь всю карьеру
Но для начала закрепиться в основном составе
shakhtar.com
Защитник "
"Я психологически сильный, готов ко всему. Если быть психологически слабым, можно все потерять. Я устойчивый, уравновешенный. Я смотрю только вперед. Когда только пришел в "Шахтер", могу сказать, что Витя Коваленко был тем человеком, который первым взял меня под свое крыло: подвозил и забирал на тренировки. С ним у нас теплые отношения. Мне очень тяжело было говорить ему "до свидания". Он действительно хотел перейти в "Аталанту". Желаю ему удачи, будем смотреть и держать за него кулачки. Буду ждать встречи с ним.
Травма, полученная в матче против "Динамо", и восстановление после нее - самый драматический этап в моей карьере. У меня не было раньше таких травм. У меня навсегда в голове остался тот вызов в сборную Украины. Я очень жду, когда смогу-таки попасть в лагерь сборной. Конечно, было обидно, но я настроился как можно быстрее восстановиться и вернуться на поле. Значит, так должно было случиться. Ни в коем случае нельзя опускать руки. Надо настраивать себя на позитив.
Сидорчук в тот же день написал мне, извинился. Я принял его извинения, это футбол, такое может случиться с каждым. Моя цель - это закрепиться в "Шахтере", в основном составе. Это в первую очередь. А в дальнейшем есть мечта. Думаю, лучше о ней молчать и тихонько идти к ней. Тогда ты обязательно дойдешь до своей цели. Мне хочется стать легендой "Шахтера", провести здесь всю карьеру. Тут все условия такие же, как и в Европе", - сказал Корниенко.
Популярное сейчас
- Грозный – о шансах Динамо пройти Брюгге
- Ковалец покинул Черноморец, Русин уже в Варшаве. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Тренер Маккаби ТА: Ничья с Шахтером была бы справедливым результатом
- Суркис выступил за проведение двух туров УПЛ в Турции
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Сексуальная девушка легендарного форварда полностью оголилась для фанатов. ФОТО